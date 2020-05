Koronavirustilanne pysynyt muuttumattomana Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla: Soiten alueella yhä 16 tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 128 tartuntaa – Tartuntamäärä Suomessa on nyt 5 254 tartuntaa

Koronavirustartuntojen määrä ei ole muuttunut Keski- eikä Pohjois-Pohjanmaalla. Soiten alueella on varmistettu yhteensä 16 koronavirustartuntaa sunnuntaihin mennessä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vastaava lukema on 128.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronaviruksen vuoksi hoidossa edelleen alle viisi potilasta. Sairaalaan on otettu edellisen kahden viikon aikana hoitoon yhteensä viisi uutta potilasta. Yhtään koronaviruspotilasta ei ole osastohoidossa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Koko maassa on todettu 5 254 tartuntatapausta (tilanne 3.5. kello 15). Määrä kasvoi 78 tartunnalla lauantaista.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolintapauksia on ilmennyt kymmenen edellisen vuorokauden aikana. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 230. Testattuja näytteitä on yhteensä noin 102 300.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronaviruskartasta löytyvät kuntakohtaiset tartuntatiedot. Karttaan on listattu ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntatapausta.

Soiten alueella vähintään viiden koronavirustartunnan paikkakuntia on kolme: Kokkola, Pietarsaari ja Veteli. Keskipohjanmaan levikkialueeseen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Nivalassa on todettu myös viisi tartuntaa.