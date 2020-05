Pohjanmaan poliisi esittää vappuaattona tapahtuneen Kokkolan ampumatapauksen epäiltyjä vangittaviksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisi esittää Kokkolan ampumatapauksessa osallisina olleita kolmea täysi-ikäistä miestä vangittaviksi. Vangitseminen tapahtuu maanantaina tai tiistaina.

Poliisi otti kiinni miehet torstain ja perjantain välisenä yönä Kokkolan Isossakylässä vappuaattona tapahtuneen ampumisen takia. Tapahtumia tutkitaan rikosnimikkeillä tapon yritys, laiton uhkaus ja vaaran aiheuttaminen.

Tapahtumien kulku on edelleen epäselvä. Tiedossa on, että kaksi miestä on saapunut tapahtumapaikalle eli yksityiselle talolle taksilla. On syntynyt ampumistilanne, jossa vastakkain ovat olleet kaksi miestä ja yksi mies. Paikalla on ollut muitakin ihmisiä.

– Laukausten määrästä on suurin piirtein -arvioita, ei kuitenkaan tarkkaa lukumäärää. Useita, Pohjanmaan poliisin rikoskomisario Mikko Uusimäki kertoo.

Aseita ampumisessa on ollut kaksi tai kolme. Yksi käsiase on poliisin hallussa. Muita ei ole löydetty.

Uusimäki ei halua kommentoida kiinniotettujen henkilöiden suhdetta toisiinsa tässä vaiheessa tutkintaa. Ampumisen motiivi ei ole auennut.