Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Sadunkertojien puisto avautuu taas Toholammilla

TOHOLAMPI

Ei sirkushuveja, liukumäkiä eikä puuhamaata, vaan satuja tarjotaan jälleen lapsille sadunkertojien puistossa Toholammilla. Tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa ja sillä on monia tavoitteita.

Ehkäpä joku voi väittää, että Toholammilla taistellaan tuulimyllyjä vastaan, kun pyritään houkuttelemaan lapset satujen ja kirjojen ääreen.

Taustalla aikuisten tavoitteet kuitenkin kummittelevat. Idean isä, kulttuurin puuhamies Risto Viiperi on huolestunut tietokoneen vaikutuksesta lasten mielikuvitukseen ja suomen kieleen.

- Liian vähän vanhemmat kertovat satuja lapsilleen. Toivon, ettei se tapa jäisi kokonaan unhoon. Sadut ovat mielikuvista kiehtova asia.

- Televisiosta ja radiosta tulee niin huonoa kieltä, eikö saduissa käytetä yleensä hyvää ja elävää kieltä.

- Innostuin satuihin enemmän kun sain kertoa omia satuja pojantyttärelle. Idea satupuistosta kyllä syntyi Marokon Marrakeshin torilla, jossa ihmisiä kokoontui viettämään aikaa sadunkertojien ympärille, Viiperi sanoo.

Myös virkansa puolesta ja muutenkin satutapahtumaa järjestävät kulttuurisihteeri Tarja Huuhka ja kirjastotoimenjohtaja Liisa Sorvari katsovat, että tietokoneet voivat olla uhka lapsen mielikuvituksen kehitykselle ja kirjallisuuden harrastamiselle.

Jo 3-5 –vuotiaat pienokaiset pelaavat tietokonepelejä. Sitä paitsi heille järjestetään kunnassa niin vähän omia tapahtumia, että he ovat satupuistonsa ansainneet.

- Lapsille saisi olla enemmänkin tarjottavaa, mutta lapsethan eivät osaa pyytää. Tätä on mahtava järjestää, Tarja Huuhka huokaa.

Myös Liisa Sorvari on kirjastossa nähnyt, että lasten ja nuorten kirjojen lainaaminen on vähentynyt. Kirjastossa kyllä käydään mielellään, pelataan pelejä, surfataan internetissä, mutta lukemista ei lainata.

Kirjaston tietotupa, jossa on kolme tietokonetta on ahkerassa käytössä. Samoin kuin on nuoremmille tarkoitettu tietokone peleineen.

- Tavoitteemme on lukemaan innostaminen, ettei luettaisi vain sarjakuvalehtiä. Kirjastossa on meneillään kirja kaveriksi –kampanja, johon on saatu opetusministeriönkin määräraha. Kampanjassa pidetään myös kirjoituskilpailu, jonka tulokset satupäivänä julkistetaan.

Satupuistoon kunnan ja vanhan pappilan alueelle pystytetään viisi telttaa sateen varalta.

Jo telttojen odotetaan kiinnostavan lapsia, sillä niissä sadunomainen tunnelma on ehkä paremmin saavutettavissa kuin paljaan taivaan alla.