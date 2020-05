Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Hallitukselta saatiin iloa ja toivoa kesän alkuun – Vanhusten tilanne kuitenkin surettaa ja huolestuttaa

Suomen hallituksen neuvotteluiden päättymistä odotettiin hartaasti jo sunnuntaina odotuksen jatkuessa maanantaina. Suomessa on noudatettu maaliskuun puolivälistä lähtien suosituksia ja määräyksiä, jotka ovat rajoittaneet kansalaisten liikkumisvapautta täysin poikkeuksellisella tavalla.

Rajoitukset ovat purreet koronapandemian lannistamiseksi sen verran hyvin, että olikin jo aika tarkastella niiden purkamista, ainakin osittain. Joka tapauksessa Suomessa eletään edelleen poikkeusoloissa ja valmiuslaki on voimassa.

Esimakua rajoitusten purkamisesta saatiin viime viikolla, kun tuli tieto peruskoulujen avaamisesta lähiopetukseen. Etätyön tekemistä hallitus suosittelee edelleen. Moni on tosin joutunut tekemään "lähityötä" koko pandemian ajan.

Maanantai-iltana selvisi, että nykyisiä rajoituksia joustavoitetaan ja monenlaisia tiloja ja toimintoja avataan asteittain kesäkuun alusta lähtien. Äärimmäisen odotettuja ovat elinkeinoelämään vaikuttaneiden rajoitteiden purkaminen. Ravintoloissa ja kahviloissa otetaan ilolla vastaan tieto siitä, että ne pääsevät suunnittelemaan pikkuhiljaa avaamista.

Myös kokoontumisrajoituksiin tulevia muutoksia tervehditään tyytyväisinä. Kun urheilutapahtumia ja harjoituksia pystytään järjestämään edes erityisjärjestelyin, se on hyvä alku. Ravien järjestäminen kesäkuusta lähtien on epäilemättä Keski-Pohjanmaalla yksi suuri ilonaihe. Lähiaikoina selviää, mitä kaikkea hallituksen tapahtumalinjaus merkitsee käytännössä.

Monissa maissa rajoituksia on alettu asteittain purkaa. Riemukkaat kuvat isovanhempiaan tapaavista italialaislapsista sai monet huokailemaan viikonloppuna. Suomessa yli 70-vuotiaiden tilanne on puhuttanut paljon. On selvää, että iäkkäitä ihmisiä on suojeltava, mutta riskittä ikäihmisten eristäminenkään ei tapahdu. Yksinäisyys ja toimintakyvyn heikkeneminen voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Asiantuntijatkin tuntuvat olevan erimielisiä siitä, kumpi on isompi asia; koronavirusriski vai muun elämän ongelmat.

Vanhojen ihmisten kokonaistilanne huolestuttaa ja varmasti hallituksen linjaus jatkaa ikäihmisiin kohdistuvia rajoituksia on pettymys vanhuksille ja heidän omaisilleen. Erityisesti hoivayksiköissä olevat vanhukset ovat vaikeassa tilanteessa ja sopii toivoa, että keksitään keinoja, joiden ansiosta ihmiset eivät jää yksin. Nyt on vain luotettava siihen, että ihmiset ovat kekseliäitä pitäessään yhteyttä omaisiinsa. Koronatartuntojen riski on edelleen olemassa eikä pandemia ole ohi, joten ohjeita on noudatettava.

Maanantain tiedotustilaisuuteen kohdistui suuria odotuksia. Varovaisin askelin Suomessa suunnataan kohti normaalia elämää. Ehkä jopa liian varovaisin esimerkiksi elinkeinoelämän näkökulmasta?

