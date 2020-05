Koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun useissa Euroopan maissa – Italiassa tuhansia koronakuolemia on jäänyt raportoimatta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronatilanne on yhä pahin Yhdysvalloissa, joka on kärjessä sekä koronatartuntojen että -kuolemien lukumäärässä. Maanantaina koronaviruksen seurauksena oli koko maassa kuollut yli 69 100 ihmistä.

Pahiten koronaviruksesta on kärsinyt New Yorkin osavaltio, jossa kuolleita on selvästi enemmän kuin muualla Yhdysvalloissa. Osavaltiossa oli maanantaihin mennessä kuollut lähes 25 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Koronakuolemien määrä on kuitenkin Yhdysvalloissa laskenut muutaman päivän ajan. Viime viikon tiistaina kuolemia vahvistettiin yli 2 400, mutta luku on sen jälkeen laskenut joka päivä. Sunnuntaina kuolemia vahvistettiin Yhdysvalloissa reilut 1 100.

Yhdysvaltojen jälkeen koronaviruksesta ovat kärsineet pahiten Euroopan maat Espanja, Italia, Britannia ja Ranska, joissa kaikissa koronakuolemia oli maanantaihin mennessä vahvistettu yli 20 000. Kuudenneksi eniten maailmassa tartuntoja on vahvistettu Saksassa, mutta kuolemia on selvästi vähemmän. Maanantaihin mennessä Saksassa oli vahvistettu reilun 6 800 ihmisen kuolleen koronatartunnan seurauksena.

Uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina, että Italian koronakuolemien määrä on todellisuudessa paljon suurempi kuin on ilmoitettu. Italian valtion tilastovirasto Istat kertoi maanantaina, että Italiassa tuhansia kuolemia on jäänyt vahvistamassa koronaviruksen aiheuttamiksi.

Istat arvioi, että osaa koronavirukseen kuolleista ei testattu. Osa taas menehtyi siksi, että koronavirus kuormitti terveydenhuoltojärjestelmää, eivätkä kaikki potilaat siksi saaneet tarvitsemaansa hoitoa.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtaja kertoi maanantaina Reutersin mukaan, että Euroopan maista Bulgariassa tartuntojen määrä yhä kasvaa. Tartuntoja oli Bulgariassa vahvistettu maanantaihin mennessä reilut 1 650 ja kuolemia vajaat 80.

Britanniassa, Puolassa, Romaniassa ja Ruotsissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten kahden viikon aikana. Kaikissa muissa Euroopan maissa uusien tapausten määrä on tippunut.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi viime viikolla, että Britannia on jo ohittanut tartuntahuipun. Tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan Britannia on kuitenkin yksi viidestä Euroopan maasta, jossa tartuntojen määrä on vasta kääntymässä laskuun.

Koronatartuntojen määrä kasvaa yhä runsaasti Venäjällä. Reuters kertoi maanantaina, että tartuntoja vahvistettiin Venäjällä vuorokauden aikana yli 10 500. Koronakuolemia oli maanantaihin mennessä vahvistettu reilut 1 350.