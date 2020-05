Keliberin rikastamo Kaustisella nousee Kalaveden sijaan Päivänevalle – Uusi paikka sijoittuu suurimman malmiesiintymän viereen: "Keskittäminen on eduksi niin toiminnallemme kuin myös ympäristölle"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keliber on päättänyt suurentaa tuotantomäärää ja siirtää rikastamon paikan. Suunnitelmissaan käynnistää kaivostoiminta ja litiumhydroksiditehdas Keliber on päättänyt nostaa vuosittaisen litiumhydroksidin tuotantomäärän 12 500 tonnista 15 000 tonniin. Lisäksi Keliber on valinnut suunnitelluksi rikastamon paikaksi Päivänevan, joka sijaitsee louhosalueella kymmenisen kilometriä koilliseen Kaustisen keskustasta.

– Alun perin rikastamon olisi pitänyt tulla Kalavedelle Kaustiselle. Paikka vaihtui, koska päälouhosalueet ovat Päivänevalla ja sieltä on löytynyt lisää malmia, Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala valaisee.

Keliberin arvioiden mukaan tuotantomäärän nostaminen ja rikastamon siirtäminen louhosalueelle parantavat yhtiön kustannustehokkuutta ja investoinnin kannattavuutta.

– Jatkamme rikastamon siirron huolellista suunnittelua ja tulemme huolehtimaan, että ympäristövaikutukset toiminnastamme olisivat mahdollisimman pienet. Rikastamon uusi paikka sijoittuu suurimman malmiesiintymämme viereen, joten keskittäminen on eduksi niin toiminnallemme kuin myös ympäristölle, Hautala sanoo.

Rikastamon sijoittaminen louhosalueelle vähentää liikennemääriä ja liikenteen aiheuttamaa melu- ja pölykuormaa. Keskittämisen vaikutukset luontoarvoihin selvitetään. Keliber tekee uuden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen rikastamon ja louhosten sijoittamiseksi Päivänevan alueelle. Vionnevan Natura-arvio tullaan myös päivittämään.

Keliberin litiummalmiesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Yhtiön kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Päivänevalle sijoitettavassa rikastamossa. Malmi jatkojalostetaan litiumhydroksidiksi Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavassa kemiantehtaassa.

Tuore ratkaisu aiheuttaa aikatauluun kuuden kuukauden viivästyksen. Nykynäkymän mukaan vuoden 2024 lopussa tai vuoden 2025 alussa on tarkoitus aloittaa tuotannon ylösajo.

Kaivoshanke on viivästynyt jo aiemmin, mikä on johtunut valitusten pitkistä valmistelu- ja käsittelyajoista. Syväjärven louhoksesta on tehty kolme valitusta.

