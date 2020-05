Mielipide: Suomalaisen työvoiman arvostus ja työvoimakriisi – Kausitöihin odotetaan tällä hetkellä mieluummin ukrainalaisia työntekijöitä, jotka kuulemma osaavat työn paremmin

Korona-epidemian myötä on keskusteluun noussut maataloudessa tarvittavan kausityövoiman saanti. Samalla puhutaan ruuan omavaraisuudesta ja tilojen tulevaisuudesta.

Asiaan on ottanut kantaa myös MTK, SLC, MTA ja Teollisuusliitto, jotka yhteisessä kannanotossaan vaativat nopeita toimia kausityövoiman saannin turvaamiseksi. Heidän päätavoitteensa on mahdollistaa kotimaisen työvoiman työllistyminen ja myös maassa jo olevan ulkomaisen työvoiman hyödyntäminen. Näiden vaatimusten taustalla on varmasti aito huoli suomalaisten maatilojen tulevaisuudesta ja ruuan omavaraisuudesta, kuten myös suomalaisten työllistymisestä.

Ammattiliitto Pron Pohjanmaan aluejohtokunta keskusteli aiheesta kokouksessaan ja ihmetteli ristiriitaista tilannetta. Julkisuuteen on annettu jo pitkään ymmärtää, ettei suomalaisia kiinnosta työskentely maa- tai marjatiloilla. Koronakriisin vuoksi nousseen työttömyyden myötä on maatiloille kuitenkin hakenut yli 30 000 suomalaista työtöntä. Heidän työllistymisensä maatiloille on kuitenkin hankalaa, koska kausitöihin odotetaan tällä hetkellä mieluummin ukrainalaisia työntekijöitä, jotka kuulemma osaavat työn paremmin. Taustalla totuus on kuitenkin jotain muuta.

Aluejohtokunnan mielestä kausityöntekijöitä palkatessa on mietittävä, mihin palkkarahat lopulta päätyvät. Varsinkin jos järjestöjen kannanoton mukaan valtio ottaa osansa palkkakuluista kannettavakseen. Onko niiden suunta ulkolaisten työntekijöiden apu perheilleen, joka on toki ymmärrettävää heidän kannaltaan, vai pidetäänkö raha hyödyntämässä suomalaista yhteiskuntaa?