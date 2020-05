Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunki päätti yt-neuvottelut viime viikolla. Kaupunki päätti lomauttaa 11 henkilöä. Lisäksi 19 sijoitettiin muihin tehtäviin. Jo aiemmin poikkeustilan aikana on siirretty lähes 30 henkilöä kokemustaan ja koulutustaan vastaaviin muihin tehtäviin.

Neuvottelujen jälkeiset valtion hallituksen ilmoittamien poikkeusajan rajoitusten höllentämiset muuttivat kuitenkin lomautettavien määrää.

– Tämän hetkisen tiedon mukaan lomautettavan henkilöstön määrä jää alle kymmeneen henkilöön, kaupungin henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero kertoo.

Esimerkiksi Ylivieskan kaupunki on lomauttanut 90 henkilöä, joten Kalajoen lomautusta voidaan pitää hyvin minimaalisena.

– Suurena vahvuutenamme on se, että Kalajoki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista omana toimintanaan. Näin olemme pystyneet esimerkiksi osoittamaan työtä käytännössä kaikille lähihoitajakoulutuksen saaneille, jotka työskentelevät muutoin muissa tehtävissä. Lisäksi tilanne on edellyttänyt eri tukitoimintojen käynnistämistä ja henkilöstöä on pystytty osoittamaan myös näihin tehtäviin, Saari-Somero taustoittaa.

– Henkilöstön valmius ottaa uusia tehtäviä vastaan ja toimia joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla on ollut ihailtavaa.