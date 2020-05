Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkola kehittyy merikaupunkina tarjoten kaupunkilaisille pääsyn merelliseen vapaa-ajanviettoon

Kokkola tunnetaan nimenomaan merikaupunkina, ja siksi on hienoa, että kaupunkilaisten vapaa-ajanalueita kehitään meren suuntaan.

Kaupunki on tunnettu satamasta, rannan teollisuudesta ja merellisistä maisemistaan. Takavuosina Kokkolasta ja Pietarsaaresta tehtiin jopa laivaristeilyjä Ruotsin puolelle. Ne eivät olleet mitään köyhän miehen versioita Ruotsin risteilyistä vaan mukavan kotoisia ja helposti toteutettavia mahdollisuuksia pieneen ulkomaanmatkaan.

Jos on harmittanut se, että meri on kuitenkin kaukana keskustan elämästä, viime vuosina tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Aika harva nimittäin asuu meren rannalla tai liikkuu merellisessä maisemassa. Toki veneily on suosittua: Veneen rakentaminen ja veneilyharrastus kuuluvat rannikon asukkaille.

Tilanne muuttui ratkaisevasti, kun Kokkolassa järjestettiin asuntomessut yhdeksän vuotta sitten. Muutaman kilometrin päähän Kokkolan keskustasta rakennettu asuinalue asemoi Kokkolaa uudella tavalla. Messualueesta tuli myös suosittu kävelykohde, jossa monella oli ja on edelleen tapana käydä katsomassa kiinnostavaa kohdetta.

Messujen rakentamisen yhteydessä alettiin kehittää lähellä olevaa leirintäalueen seutua. Nykyään Meripuistoksi nimetty alue on hieno ulkoilualue rantoineen. Meripuistoa rakennetaan edelleen ja se antaa mainion mahdollisuuden ihmisille viettää aikaa urheillen ja vaikkapa uiden.

Meripuistosta voi kulkea kävellen tai pyöräillen Kokkolan keskustaan ja torille asti. Viehättävä reitti kulkee Suntin rantaa pitkin eivätkä paikkakuntalaisetkaan kyllästy venevajoja reunustamaan kevyen liikenteen väylään. Sen voi päätellä joka viikonloppu näkyvästä kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrästä. Suntin ranta on kaupunkilaisten toimintakeskus myös ohikulkutien keskustan puolella.

Nähtäväksi jää, mitä kaikkea Suntin varren tonteille vielä rakentuu. Suntin rannalle Halkokarin puolelle on kaavoitettu kolme tonttiaEsimerkiksi Mutteribaarin paikalle on moni haaveillut kahvilaa. Suntin ylittävän Punaisen sillan remonttia toivotaan ja lisäksi haaveissa on toinenkin silta Suntin meren päähän.

Jo nyt voi olla tyytyväinen siitä, että 400-vuotias Kokkola on lähtenyt voimakkaasti kehittämään merellisyyttä. Suunnittelijat ovat tehneet hienoa työtä.