Helsingin Keskipohjalaiset ry:n puheenjohtaja Eila Rekilä on juhlakirjaa kootessaan saanut perehtyä aikamoiseen määrään asiakirjoja. Hänen mukaansa 70-vuotiaan yhdistyksen tarkoitus on edelleen tuoda maakuntaa esille etelässä ja ylläpitää maakuntahenkeä jäsenten keskuudessa. Rekilä on syntynyt Kannuksessa.

Jerry Kankkonen