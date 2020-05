Palloliitto ei saanut selkoa rajoituksista – Toimintaohjeet seuroille jäivät piippuun.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sanna Marinin hallituksen maanantainen linjaus muuttaa kesäkuun alussa kokoontumisrajoitusta kymmenestä hengestä viiteenkymmeneen ei kirvoittanut palloiluväkeä hurraa-huutoihin. Samaan aikaan on voimassa 31. heinäkuuta asti yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämiskielto.

Liitoissa ja harrastajajoukoissa vallitsee täydellinen epätietoisuus siitä, miten rajoitukset tulisi tulkita. Ministeri Katri Kulmunin mukaan sarjat ja kilpailut voivat pyörähtää käyntiin 1. kesäkuuta. Jos näin olisi, voisi pelipaikalla olla korkeintaan 50 ihmistä. Vai kuinka?

Suomen Palloliitto pyrki tiistaina selvittämään tilannetta, mutta selvää ei tullut.

– Ei hallituksen maanantainen info sen kummenpaa tuonut. Palloliitto yrittää nyt selvittää tarkat kriteerit sille, miten sarjoja voitaisiin aloitella. Kun tarkennukset on saatu, ottavat seurat selvitykseen kantaa, sanoo Pietarsaaren Jaron toimitusjohtaja Fredrik Haga.

Kokkolan Pallo-Veikkojen valmentaja Jani Uotinen oli saanut saman viestin Palloliitosta.

– Liitto siirsi asian käsittelyn ensi maanantaina, koska se tarvitsee lisäselvityksiä. Seuroissa oltaisiin tietysti tyytyväisiä, jos saataisiin jotain selviä päivämääriä tietoon. Minun veikkaukseni on, että aikaisin ajankohta Ykkösen aloittamiselle on heinäkuun alku, Uotinen veikkaa.

Fredrik Hagan mukaan jalkapallojoukkueet siirtyvät hillityllä tahdilla lähemmäksi tavanomaista harjoittelua. Viime viikot on menty pienryhmissä harjoitellen.

– Torstaista 14. toukokuuta lähtien on mahdollista harjoitella kymmenen pelaajan ryhmissä ja siitä ryhmäkoot suurenevat. Ilmeisesti kesäkuun alusta voitaisiin käynnistää normaali harjoittelu, mikäli turvaetäisyyksiä ei enää pidä noudattaa.

Toimitusjohtaja Haga myöntää, että epätavallinen futiskevät alkaa jo ottaa voimille.

– En enää jaksa hirvittävästi innostua visioista koskien joukkueiden harjoittelua ja pelaamista. Tuntuu, että olemme niin kaukana tilanteesta, että voisimme pelata Ykkösen jalkapalloa.

Jaron pelaajia on käynyt pieninä ryhmiä harjoittelemassa. Valmentaja liittynee porukkaan ensi viikolla. KPV:ssä on Uotinen ohjannut ryhmiä pitkin kevättä.

– Kevät on ollut olosuhteisiin nähden positiivinen yllätys. Pelaajat ovat ottaneet muutoksen hienolla asenteella vastaan. Pre season on ollut todella pitkä, mutta siihen on sisältynyt vaihtelua tuoneita jaksoja.

– Harjoittelun suunnittelu tuntuu onnistuneen hyvin. Sen parempi joukkueen kannalta, mitä aiemmin päästäisiin pelaamaan. Me olemme valmiita kentälle viikon päästä tai vaikka huomenna, Jani Uotinen huomauttaa.

Sekä Haga että Uotinen katsovat, että Ykköstä pelataan yleisön edessä sitten, kun sitä viimein pelataan.

– En usko, että sarjaa saadaan käyntiin ilman yleisöä. Taloudelliset seikat painavat niin paljon. Ilman yleisöä pelaaminen olisi sama, jos ravintolan keittiö valmistaisi ruokaa, mutta ei voisi myydä sitä kenellekään, Fredrik Haga vertailee.

– Yleisön edessä pelaaminen on mielekkäämpää. Jos sellainen vaihtoehto on olemassa, niin rajoitusten muuttumista kannattaa odottaa. Terveys edellä pitää mennä ja arvuutteleminen jatkuu, Jani Uotinen huokaa.

Rajoituksiin liittyvien epämääräisyyksien kanssa tuskaillaan urheilussa alalla kuin alalla. Hevosurheilu -lehden haastatteleman hallituslähteen mukaan tautitilannetta tarkastellaan parin viikon välein ja kokoontumisrajoitusta muutetaan sen pohjalta.

Kesäkuun alun ja heinäkuun lopun välisenä aikana lievennyksiä voisi tulla niin, että lopulta yleisötilaisuudessa voisi olla tuo "isompia festivaaleja" ajatellen aikanaan asetettu 500:n väkimäärä.

Yleisurheilun puolella ollaan myös odottavalla kannalla. Toukokuun osalta tapahtumat on peruttu jo aikaa sitten. Keski-Pohjanmaan Yleisurheilun johto aikoo kokoontua kesäkuun alussa ja tarkastella silloista tilannetta.

– Kait jonakin päivänä tulee selkeää tietoa siitä, miten ja milloin kilpailuja voidaan järjestää. Vaikea on niin pieniä kisoja pitää, etteikö paikalla olisi viittäkymmentä ihmistä. Toisaalta yleisurheilussa väki on ympäri kenttää, eikä lähikontakteja tule, sanoo KePY:n puheenjohtaja Jaana Ojala.

Nivalalaisen Ojalan näkemyksen mukaan paikallaolijoiden rajaaminen 50:een vapauttaa yleisurheilijat ainakin treenaamaan paremmin ryhmänä.

– Herkällä korvalla tilannetta seurataan ja kilpailuja järjestetään heti, kun se vain on mahdollista, Ojala tuumii.