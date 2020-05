Jukka Anias pohtii kolumnissaan numeromagiaa – Enintään 50, mutta korkeintaan 500...

Oletetaan seuraavaa: 500 on noin 10 kertaa enemmän kuin 50. Tarkemmin ajatellen se taitaa olla täsmälleen 10 kertaa enemmän. Vastaavalla matematiikan lyhyehköllä oppimäärällä 500 on noin 50 kertaa enemmän kuin 10.

No niin. Voitaneen olettaa, että Suomen tasavallan hallituksessa ollaan lähtökohtaisesti näistä laskutoimituksista samaa mieltä kuin meillä täällä Pohjois-Hakalahdessa.

Sitten on kuitenkin niin, että maassamme on voimassa hallituksen suositus – asiallisesti käskyksikin sitä voi luonnehtia – jonka mukaan maassa ei saa järjestää yli 500 hengen yleisötapahtumia heinäkuun loppuun saakka. Tämän pääministerillisen ilmoituksen aikana sallittuja ovat olleet maksimissaan kymmenen hengen väenkokoukset. Nyt määrä on nousemassa 50:een.

Pannassa siis ovat yli 500 ihmisen yleisötapahtumat. Alle 500 on OK, kunhan ei vain ylity kesäkuun alussa voimaan tuleva 50 hengen kokoontumisraja.... Vai onko niin, että yleisötapahtuma ei ole ensinkään kokoontuminen?

Ei mitään väliä. Urheilusta vastaava kulttuuriministeri Hanna Kosonen kertoi Helsingin Sanomille tiistaina:

”Tapahtumassa voi olla 1.6. jälkeen läsnä yli 50, mutta alle 500 ihmistä, jos tilaisuuden turvallisuus ja terveellisyys voidaan varmistaa erityisjärjestelyin. Sisä- tai ulkotila täytyy myös olla tarkkaan rajattu”.

Toivon mukaan viruskin ymmärtää yleisötapahtuman ja kokoontumisen välisen kristallinkirkkaan eron.

Jatketaan numeroiden osoittamalla vakaalla tiellä. Vapun aatonaattona Keskipohjanmaa kertoi influenssakauden menneen ohi Soitessa, Kalliossa ja Selänteessä.

Looginen syy oli koronan myötä tulleet rajoitukset sekä parantunut käsihygienia. Mielenkiintoinen numero jutussa on 20. Epidemian rajana pidettyä 20 tapausta viikossa ei koskaan tullut.

Hyvä näin. Entäpä sitten maapalloa huuhtova koronapandemia, jota vastaan peitset nostettiin Soitessakin tanaan pari kuukautta sitten?

Rahaa on palanut miljoonatolkulta tautiin, josta on Keski-Pohjanmaalla saanut pomminvarmasti tartunnan toistaiseksi 17 ihmistä. Kahden viime viikon aikana uusia tartuntoja on tilastoitu yksi (1). Pääsiäisen jälkeen, kolmen ja puolen viikon aikana, kolme (3).

17 tartuntaa kahdeksassa viikossa on aika kaukana epidemian rajana pidetystä 20:stä yhdessä viikossa.

Sitten on vielä sellainenkin ilmeisen terveyspoliittisesti epäkorrekti kysymys, että onko kepulaisella poljennolla todeten "maakuntien Suomessa" – Länsi-Pohja, kiitos Levin, pois lukien – tiukasti ottaen epidemiaa?

Tiistain lukujen jälkeen Suomessa on varmistunut 5 412 koronatartuntaa. Näistä 3 787 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Prosenttilukuna se on rahtusen alle 70.

Mitä tästä pitäisi päätellä? Ei välttämättä mitään. Kunnioitetaan numeroita. Kai.