Lukijan mielipide: Hymyileminen on kaunis tapa – En tunne yksinäisyyttä, vaikka asun yksin

Asun Tervakartanossa, olen eläkkeellä oleva 85-vuotias nainen. Olen sairastunut Alzheimerin sairauteen noin neljä vuotta sitten. Olen Keskipohjanmaan innokas lukija ja petyn aina, jollei lehti kolahda joka päivä postiluukusta.

Mieheni kuoli noin viisi vuotta sitten Alzheimerin sairauteen. Se oli kova isku minulle, kun hän menehtyi tähän samaan sairauteen.

Minulla on nyt harrastuksia, sellaisia että teen taidekortteja mm. paljon enkelitaidekortteja ja muunlaisiakin taidekortteja, joissa on joko jokin Raamatun lause tai jokin antiikin ajan filosofinen lausahdus. Harrastuksia ovat ranskalainen kirjallisuus: Balzac. Anatole Franse, Gustav Flaubert, Victor Hugo jne. Tykkään lukea venäläisiä kirjailijoita, Dostojevskia, Anton Tsehovia jne. Runous myös on mielenkiintoista. Charles Baudolaire, Eino Leino, Francois Delarochetoucauldin ajatuksia tykkään lukea.

Taidekorttien teko, myönteinen ajattelutapa ovat auttaneet minua elämän menossa paljon. En tunne yksinäisyyttä, vaikka asun yksin. Mielipiteeni on, että kaikki tässä elämässä vaikuttaa kaikkeen ja mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta.

Ihmisen pitäisi oppia hymyilemään, koska hymyileminen on niin kaunis tapa ihmisellä. Voimme luoda omalla elämän menollamme kaunista sisäistä valoa ja rauhaa, ja ympäristöömme ystävällistä ilmapiiriä. Erikoisesti tänä päivänä kaipaamme tukea. Kun koronavirus vitsaus on maailmanlaajuinen. Mutta toivotaan, että tämä koronavirus rauhottuisi ja maailman meno palautuisi ennalleen.

Tässä vielä ranskalaisen filosofin Ralph Emenssonin mietelmä: Vaikka matkustaisimme maailman ympäri löytääksemme kauneutta, meidän on kannettava sitä mukanamme muuten emme löydä sitä. Lisäksi Henri Amielin ajatelma: Onni poistaa rumuuden ja on kauneudenkin kauneus.

Kaikkea hyvää toivottaen Keskipohjanmaan lehden päätoimittajalle sekä kaikille toimittajille ja kiitokset Keskipohjanmaan hyvästä uutisoinnista.