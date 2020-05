Päivi Savela pohtii kolumnissa kahden metrin yhteiskuntaa ja paritansseja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kun on maaliskuun puolivälistä saakka tehnyt etätöitä, ostoslistalla lukee aikaisempaa useammin kahvipaketti. Kun ei olekaan enää juomassa kahvia työpaikalla, pöönejä kuluu kotona niin, että ruokakaappiin on syytä jemmata ylimääräinen kahvipaketti.

Ennen korona-aikaa ei tiennytkään olevansa riippuvainen päiväkahvista. Nyt kun kahvilat ovat edelleen kiinni, viikonlopun päiväkävelystä puuttuu tärkeä elementti: konditoriakäynti. Voihan sieltä ruisleipäpussin ostaa mutta kahvihetki jää kokematta!

Juuri nyt tuntuu siltä, että kuukausi on liian pitkä aika odottaa, että kahviloissa saa käydä kahvilla joillain rajoituksilla. Vaikka voisarvia saa kaupastakin ja kapselikahvikone tekee maitokahvia, mieli on haikea.

Joku voi ajatella, että onpa pinnallista, mutta vaikeina aikoina kävelylenkki ja päiväkahvi ovat parhaita tapoja pelastaa päivä.

Kotona, jossa pyykinpesukone normaalisti laulaa viikonloppuisin, on nyt hiljaista. Treenivaatteita on paljon vähemmän pyykissä, kun treenit on peruttu ties kuinka pitkäksi ajaksi. Vaikka pian avataan ulkoliikuntapaikkoja ja ulkolajien harrastaminen sallitaan, on paljon liikuntaharrastuksia, jotka ovat edelleen tauolla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuskinpa kahden metrin yhteiskunnassa sallitaan kamppailulajeja, jotka vaativat fyysistä kontaktia. Paini, budolajit paritanssi ovat todennäköisesti vielä pitkään tauolla.

Osa kuntosaleista on ollut avoinna koko korona-ajan, mutta rajoitukset ja hygieniaohjeet ovat käytössä vielä pitkään niissäkin urheilupaikoissa, jotka jossain vaiheessa avataan.

Onneksi pian on kesä, niin tavallisen uimarin ei tarvitse miettiä, joko uimahallit pian avataan.

Varovasti joudutaan elämään vielä pitkään. Toivottavasti yli 70-vuotiailla terveys kestää ja he jaksavat pysytellä eristyksessä. Varsinkin he, jotka asuvat kerrostaloissa, elävät todella rajoitettua elämää verrattuna niihin, joilla on oma piha ja puutarha, jossa voi puuhailla.

Tuntuu vääryydeltä, että samaan riskiryhmään niputetaan ihmiset, jotka ovat iältään, kunnoltaan ja terveydeltään keskenään hyvinkin eritasoisia. Voimia heille!