Peruskoulut avaavat taas ovensa torstaina 14. toukokuuta. Se on monelle lapselle ja nuorelle tärkeä päivä. Pääsee taas morjenstamaan kavereita ja kertaamaan kokemuksia kotiopinnoista.

Opettajien viesti kaksi kuukautta kestäneen etäopetuksen onnistumisesta on ollut rohkaiseva. Lapset ja nuoret ovat tehneet parhaansa kotioloissa. Vaikka tehtävien tekeminen ja kokeiden pito etänä on ollut hankalaa, on nopeasti eteen tullut haaste otettu vastaan ja voitettu monin paikoin. Opinpolkua on taivallettu eteenpäin, jos ei yhä hyvin, niin ainakin lähes yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa. Sitäkin viestiä on kerrottu, että joillekin oppilaille poikkeusolot ja kotona opiskelu ovat sopineet jopa luokkaopetusta paremmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön soisi nyt ottavan ilon irti poikkeusolojen kokemuksista. Kartoittaa ja kysyä kunnista ja kouluista parhaista käytetyistä etätyömenetelmistä. Takuuvarmasti eri puolilla maata on keksitty ja kehitetty uusia ideoita tilanteisiin, joissa ei syytä tai toisesta voida oleskella fyysisesti samassa tilassa. Nämä kokemukset kannattaa nyt huolella kirjata talteen myöhempää oppia varten.

Suomen kouluissa etäopiskelua on kehitetty pitkään. Harvaan asutussa maassa digitaalisuus parhaimmillaan tasa-arvoistaa koulutusta. Se luo samat oppimismahdollisuudet paikasta riippumatta. Digitaalinen ympäristö tarjoaa myös monenlaisia uusia mahdollisuuksia opiskella ja harjoittaa älynystyröitä.

Digitaalisesti voidaan myös "kasvattaa luokkakokoja". Varsinkin maalla, jossa peruskoulussa ja lukiossa on vaikea muodostaa riittävän suuria opetusryhmiä esimerkiksi harvinaisten kielten opiskeluun, etäopinnot antavat aivan uusia ulottuvuuksia. Toisella asteella, korkeakouluissa ja vapaassa sivistystyössä digitaalisuus tarjoaa vieläkin huikeammat näkymät hankkia uutta tietoa paitsi kotimaasta myös ulkomailta.