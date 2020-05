Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Arkkitehtuuri parantajana

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Columbus.

Ohjaus Kogonada, 2017 Yle Teema la 16.5. klo 20.02/Areena

Juhani Pallasmaa kirjoitti elokuvan ja arkkitehtuurin suhteista teoksessaan The Architecture of Image (Rakennustieto, 2001). Kun haastattelin alan guruamme, Pallasmaa sanoi, ettei arkkitehtuurilla ole itsenäistä roolia elämässä eikä elokuvissa. ”Arkkitehtuuri kohdistaa huomion muuhun kuin itseensä. Elokuvassa sen tehtävä on luoda emotionaalinen kaikupohja henkilöhahmoille ja aktivoida katsojan sisäistä maailmaa, tunteita ja havaintoja.” (KP 18.4.2003)

Kogonada teki taiteilijanimellään aiemmin dokumenttielokuvia. Indianan Columbuksessa korealaisamerikkalainen ohjaaja sai idean fiktiofilmiinsä. Pääosassa ovat Haley Lu Richardson ja John Cho, mutta suuressa määrin myös kaupungin rikas Eliel ja Eero Saarisen arkkitehtuuri. Isä Elieliltä hyvin esillä ovat First Christian- kirkko epäsymmetrisine julkisivuineen. Poika Eerolta nähdään Millerin yksityistalo, lasijulkisivuinen Irwin Conference Center (entinen pankkitalo) sekä North Christian -kirkko kuudenkymmenen metrin suippohuipuin.

Elokuvassa on paljon kuvia elämälle avoimista, kutsuvista tiloista. James Polshekin psykiatrisen sairaalan siltamaisen rakenteen ja idyllisen ympäristön toivottiin tukevan paranemisen prosessia. Näissä maisemissa kohtaavat sairastuneen professorin poika (Cho) ja paikkoja esittelevä nuori turistiopas (Richardson). He väittelevät rakennuksista ja ystävystyvät. Columbuksen paikan henki ja arkkitehtonisten muotojen vaikutus elämän ylläpitäjänä tulevat ihmisenkokoisiksi. Kun ihminen lähtee, hän kulkee sillan yli. Tilat pysyvät.

Monilla ohjaajilla on arkkitehtuuritausta. Fritz Lang ja Edgar Ulmer opiskelivat alaa Wienissä, Nicholas Ray itsensä Frank Lloyd Wrightin johdolla. Kokkolan Kinojuhlilla syksyllä vieraillut arkkitehti Helmi Kajaste (tunnetaan myös räppärinimellä Draama-Helmi) on vastikään julkaissut oman teoksensa elokuvasta ja arkkitehtuurista: Rakenna, kärsi ja unhoita (Kosmos, 2020).