Uudelleen viritetyt koneistot – Kaupunkien ja kuntien oli venyttävä pikavauhdilla kriisiolojen valmiuteen ja se on tarkoittanut jatkuvaa kokoustamista, sähköistä päätöksentekoa ja tiedottamiseen panostamista



Next

Jos olot selvästi poikkeavat normaalista, olemme poikkeusoloissa. Jos on syytä valmistautua, olemme valmiustilassa. Koronavirus on oleellisesti muuttanut olemistamme, sitä on torjuttu ja valmistaudutaan torjumaan lisää.