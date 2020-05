Soiten koronavirustapausten määrää on säilynyt ennallaan – mahdollisuuksia asumispalveluyksikössä olevien läheisten tapaamisista tarkastellaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella koronavirustapausten määrä on säilynyt eilisellä tasolla, eikä uusia tartuntoja ole ilmennyt. Yhteensä Soitessa on diagnosoitu 17 koronavirustartuntaa ja kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa.

Soiten alueella tilanne koronaepidemian suhteen on siis jatkunut rauhallisena ja varautuminen etenee suunnitelmien mukaan.

Soiten koronapuhelimessa ja -poliklinikalla sekä infektiovastaanotoilla tilanne jatkuu hyvin rauhallisena. Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta.

Vierailukiellot osastoilla ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä ovat yhä voimassa.

Soite kartoittaa parhaillaan mahdollisuuksia, joiden avulla läheiset voisivat turvallisesti tavata asumispalveluyksiköissä asuvia omaisiaan. Soite tiedottaa päätöksistä omaisille tarkemmin, kun talokohtaiset tapaamiskäytännöt on määritelty ja tarvittavat järjestelyt tehty.