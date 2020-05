Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaaren kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti keskiviikkoisessa kokouksessaan jättää Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Aluehallintoviraston Ekofish Ab:ta koskevasta päätöksestä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5-4.

Valmisteltuna pohjaesityksenä oli, että lautakunta tyytyisi päätökseen. Keskustelun aikana Anna-Maija Lyyra (vihr) teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Lautakunta valittaa Vaasan hallinto-oikeudelle siitä, että ympäristövaikutusten arviointia ei ole vaadittu Ekofishin kalaviljelylaitokselle, vaikka kalankasvattamo on suuri ja kuormitus merkittävä jo muuten kuormitetulla merialueella. Perusteluna on se, että kahdelta muulta samansuuruiselta kalankasvattamolta, jotka ovat jättäneet hakemuksensa vähän myöhemmin, YVA on vaadittu.”

Lyyran esityksen puolesta äänestivät Pontus Blomqvist (rkp), Marja Eriksson (rkp), May Nyman (sdp) ja Sauli Isokoski (vas) sekä Lyyra itse.

Pohjaesityksen kannalla olivat Bjarne Kull (sdp), Trey Howard (rkp), Bodil Eklund (rkp) ja Nanna Sundfors (kd).

Ely-keskus on 14. syyskuuta 2018 tehnyt päätöksen, että ympäristövaikutusten arviointia ei tarvitse tehdä. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 17. huhtikuuta 2020 antanut Ekofish Ab:lle luvan aloittaa kalankasvatustoiminta.