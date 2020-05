Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Läheisten tapaamiset puhuttavat – Iäkkäiden tapaamiseen tulossa onneksi uusia ohjeita

Hallituksen uudet linjaukset koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta herättivät toivoa ja uskoa kesän saapumiseen. Aika paljon on päivien kuluessa syntynyt myös kysymyksiä, mitä nyt saa ja mitä ei saa tehdä.

Hallituksen linjaukset koronapandemian rajoituksista toivottavasti selkenevät päivien mittaan. Se tiedetään, että monessa asiassa rajoituksia lievennetään. Jonkin verran on sekavuutta siitä, miten rajoitusten purku vaikuttaa esimerkiksi urheilutapahtumiin. Miten ohjeita pitää tulkita ja mitä kaikkea linjaus 500 hengen yleisötilaisuuksista mahdollistaa. Sitä tavataan vielä jonkin aikaa.

Kesämökkeilylle pääministeri Sanna Marin (sd.) väläytti jo jonkinlaista vihreätä valoa. Kesän lähestyessä yhä useampi alkaa suunnitella lomamatkoja. Kun kauas ei voida lähteä, alkavat lähimatkat houkutella. Esimerkiksi laivayhtiöissä jännitetään sitä, missä vaiheessa matkustajaliikenne avataan ja avataanko lainkaan muulle kuin välttämättömälle työmatkaliikenteelle.

Koronakeväässä on yhdeksi isoksi asiaksi noussut ikääntyvien kansalaisten tilanne. Hallitus suosittelee edelleen, että yli 70-vuotiaat pysyvät erillään fyysisistä kontakteista mahdollisuuksien mukaan. Monien kohdalla tämä on merkinnyt karanteenia vastaavia olosuhteita. Hokeminen "kotona pysymisestä" on otettu jopa liian kirjaimellisesti. Esimerkiksi ulkoilu turvavälit huomioiden on ollut mahdollista koko ajan.

Nyt Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelevat uusia ohjeita ikäihmisiä varten. Tulevassa ohjeessa on luvassa höllennyksiä ja samalla annetaan konkreettisia suojautumisvinkkejä iäkkäille ja heidän läheisilleen. Ennakkotietojen mukaan ohjeissa kerrotaan esimerkiksi siitä, että läheisiä voi tavata ulkotiloissa, kun kahden metrin turvaväliä ja hyvää hygieniaa noudatetaan.

Hoivakodeissa ei edelleen saa vierailla, mutta esimerkiksi Soite kartoittaa parhaillaan mahdollisuuksia, joiden avulla läheiset voisivat turvallisesti tavata asumispalveluyksiköissä asuvia omaisiaan. Soite tiedottaa päätöksistä omaisille tarkemmin, kun talokohtaiset tapaamiskäytännöt on määritelty ja tarvittavat järjestelyt tehty.

On hyvä, että koronapandemian turvatoimet hoidetaan hyvin. Inhimillisesti ottaen mahdollisuus tavata läheisiä on äärimmäisen tärkeä asia.