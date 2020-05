Kommodori Pekka Varjonen, 54, on kokenut upseeri, joka on palvellut Puolustusvoimissa 30 vuotta. Työuransa aikana Puolustusvoimissa Varjonen on kohdannut monta kertaa tilanteen, jossa korkeassa asemassa toimivan upseerin on epäilty toimineen väärin ja jonka toimia on haluttu peitellä.