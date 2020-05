Soiten hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitilan puheenvuoro: Korona on tasa-arvoinen tauti

Korona on tasa-arvoinen tauti. Olemme saaneet mediasta lukea, miten tartuntoja on todettu yhtä lailla valtioiden johdossa kuin kansalaisillakin. Viruksen leviämistä ei ole estänyt valtioiden rajat tai harjoitettu politiikka. Ihmisen pienuus ja voimattomuus on tullut konkreettisesti lähelle meitä kaikkia.

On kuitenkin ollut hienoa havaita, miten maat ovat ottaneet vastuuta yhdessä. Valtion tehtävä on suojella ihmistä. Suomessa eri organisaatiot ovat onnistuneet pääsääntöisesti hyvin. On kunnioitettu ihmisen oikeutta elämään. Yksilötasolla velvollisuutemme on huolehtia lähimmäisistä ja siitä, että emme levitä virusta.

Toisaalta samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhoitoala on ylikuormittunut. Terveydenhoidon ammattilaisemme ovat eturintamassa taistelussa koronaa vastaan, kun he kohtaavat ja hoitavat virukseen sairastuneita potilaita.

Työkuorma on iso ja riski sairastua itse on merkittävä. He ansaitsevat kaiken tukemme ja arvostuksemme.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työtä tehdään aina turvallisesti ja hyvissä työolosuhteissa, myös poikkeustilanteissa.

Epidemiaa on saatu tehokkaasti rajoitettua Suomessa. Toimenpiteet ovat olleet oikea-aikaisia ja tehokkaita. Soite integroituna kuntayhtymänä on ollut etujoukoissa. Nyt olemme siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, kun rajoituksia puretaan pikkuhiljaa.

Päähuomio on kohdistunut koronaan sairastuneihin ja heidän hoitoonsa. Epidemia on valitettavasti paljon muutakin. Meillä on edessämme valtava jälkihoidon ja jälleenrakennuksen aika.

Kokoontumis- ja tapaamisrajoitukset ovat olleet tarpeellisia mutta myös ongelmallisia monesta näkökulmasta. Yksin asuvien vanhusten ja ikääntyneiden pariskuntien piiristä ovat sosiaaliviranomaiset saaneet viestiä pelkotiloista, pahoinvoinnista ja voimakkaista yksinäisyyden tunteista. Nämä heijastuvat myös nopeasti terveysongelmiksi.

Alkoholin käyttö, perheväkivalta ja lasten pahoinvointi ovat valitettavasti myös lisääntyneet. Ryhmätoiminta, työpajatoiminta ja työkeskustoiminta on ollut keskeytyksissä. Näiden palvelujen käyttäjät kaipaavat usein turvallisia rutiineja ja säännöllistä viikko-ohjelmaa. Palveluja ei ole pystytty järjestämään kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kuntoutusjaksot ovat keskeytyneet ja monen voinnissa on otettu takapakkia.

Vaihtoehtoisia palveluja on toki järjestetty, mutta ne eivät saavuta kaikkia. Nyt kun rajoitteita pikkuhiljaa puretaan, tulee Soiten sosiaalityön rintamalla olemaan pitkä jälleenrakennuksen aika edessä. Strategista painopistettä on pyritty siirtämään ennaltaehkäisyyn. On kuitenkin arvioitava, pitääkö resursseja lyhyellä aikavälillä kohdentaa terveyshaittojen minimoimiseen.

Pitkälinja on kuitenkin syytä säilyttää. Siihen tarvitsemme entistä laajempaa yhteistyötä kuntien varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden kanssa pitää yhteistyötä entisestään tehostaa, sillä jälleenrakennustyöhön tarvitaan meitä jokaista.

Vahvuutemme on, että keskipohjalaiset olemme aina huolehtineet toisistamme. Ketään ei jätetä. Maakunnassa on laaja ja vahva kolmannen sektorin toimijoiden joukko. Voimavarat oikein suunnattuna ja tehostettuna tarvitaan nyt maksimaaliseen käyttöön.

Koronatilanne ei ole ohitse. Nyt on kuitenkin aika käynnistää yhteiskuntaa asteittain, määräyksiä noudattaen. Tärkeää on hakeutua vastaanotoille eikä sairauksia saa jättää hoitamatta.

Puheenvuoron kirjoittaja on Soiten eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja.