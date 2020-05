Perjantain koronavirusluvut: Soiten alueella yhä 17 varmistettua tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärä 129 – Koko maassa 65 uutta tartuntatapausta eli yhteensä 5 738 tartuntaa

Koronavirustilanne Soiten alueella jatkuu perin rauhallisena. Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu perjantaina Soiten alueella.

Perjantaihin mennessä Soitessa on diagnosoitu 17 koronavirustartuntaa. Kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Koronapuhelimessa ja -poliklinikalla sekä infektiovastaanotoilla tilanne jatkuu hyvin rauhallisena. Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta.

Soiten alueella koronavirustestausten määrä on noin 1 400 testiä 100 000 asukasta kohden. Soite kertoo, että tämän tiedon osalta THL:n koronakartassa on tekninen vika. Siksi koronakartassa on virheellinen luku Keski-Pohjanmaan kohdalla. Ongelmaa selvitetään.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole tiedottanut tuoreimmista luvuista. THL:n koronakarttasovelluksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on 129 varmistettua koronavirustartuntaa.

THL:n koronakarttasovelluksesta ilmenee, että varmistettuja tartuntatapauksia Suomessa on kaikkiaan 5 738 (tilanne 8.5. kello 12). Uusia tartuntatapauksia on todettu 65 edellisen vuorokauden aikana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronakarttasovellukseen on kerätty vähintään viiden tartuntatapauksen kunnat. Keskipohjanmaan levikkialueelta listalla kuntia on edelleen neljä: Kokkola, Pietarsaari, Veteli ja Nivala.

Soiten poikkeavien aukioloaikojen ja toimintamuutosten listaukseen tuli tarkennusta vammaispalveluiden yksiköiden osalta. Soite tiedottaa, että asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä. Asiakkaita kehotetaan liikkumaan vain välttämättömissä tapauksissa kodin ulkopuolella.

Vammaispalveluissa kehityspoliklinikalla kiireellinen ja välttämätön asiakastyö hoidetaan. Toimintakeskukset on suljettu 31.5.2020 asti. Siihen saakka järjestetään välttämätön toiminta, itsenäisesti kotona asuville asiakkaille tai vanhempien työssäkäynnin vuoksi palveluita tarvitseville.

Green care -toiminta on suljettu 31.5.2020 saakka. Samoin menetellään avotyötoiminnan kohdalla.