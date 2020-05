Kokkolassa huhtikuussa kadonneen etsinnät ovat olleet toistaiseksi tuloksettomia – Poliisi pyytää havaintoja

Kokkolassa Orreksentieltä katosi 63-vuotias nainen huhtikuun alussa. Katoaminen havaittiin 2.4. noin kello 16. Kadonneeseen on oltu viimeksi yhteydessä 1.4. noin kello 17.00.

Kadonnutta on etsitty Perhonjoesta ja maastosta. Etsinnät ovat toistaiseksi olleet tuloksettomia.

Kadonnut on iältään 63-vuotias. Hän on 164 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kadonneella on tummanruskeat pitkät hiukset. Vaatetuksena hänellä on tummanruskea villakangastakki, jossa on tikattuja salmiakkikuvioita. Hänellä on farkut ja kengät, joissa on karvakaulus.

Poliisi pyytää kadonneesta havaintoja sähköpostiosoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.