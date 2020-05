Viisikymmentä lääketieteen ja muiden alojen ammattilaista vetoaa avoimella kirjeellä Suomen hallitukseen korona-viruksen tukahduttamisen puolesta.

Asiantuntijajoukko toivoo Lääketieteellisen tutkimuslaitoksen Minervan ryhmänjohtajana toimivan Pirta Hotulaisen johdolla, että hallitus luopuisi niin sanotusta hybridimallista ja vaihtaisi sen koronan täydelliseen tukahduttamiseen. Ryhmän mukaan koronavirusta (Uusi Suomi 8.5.) on niin vähän, että sen hävittäminen Suomesta olisi mahdollista, jos se valittaisiin tavoitteeksi.

Mukana allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa keuhkosairauksien professori, varadekaani Marjukka Myllärniemi Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistollisen sairaalan ylilääkäri, professori Petri Lehenkari, biokemian professori Jussi Taipale Cambridgen yliopistosta sekä terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen Helsingin yliopistosta.

Kuten tiedeyhteisön arvioissa yleensä ei koronan hoidossakaan ole yhtä totuutta. Korona on päässyt valloilleen Britanniassa, Italiassa, Ranskassa ja lähinaapureissa Ruotsissa ja Venäjällä tuhoisin seurauksin. Sitä vastoin monissa Kauko-Idän maissa, vaikka ne ovat asukastiheydeltään Suomea huomattavasti tiheämpiä, koronaluvut ovat pysyneet yllättävän hyvin kurissa. Taudin tukahduttamisen mallimaassa Uudessa-Seelannissa, korona on suorastaan jo kukistettu ja uusia tapauksia tulee päivittäin ilmi vain muutamia. Uusi-Seelanti availee nyt yhteiskuntaansa kuten Suomi. Hyvin lohdullisia lukemia on saatu kuulla myös Virosta, Latviasta ja Liettuasta, joissa niin ikään uusia tartuntoja ilmenee vain muutamia päivässä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronan pitäminen aisoissa on siis mahdollista. Jos päivässä syntyy 100 uutta tartuntaa, se tarkoittaa, että koronaa sairastaa samanaikaisesti keskimäärin 1400 henkilöä edellyttäen että sairaus kestää 14 vuorokautta. Jos nuo 1400 henkilöä ja virukselle altistuneet saadaan eristettyä tartuttamasta muita, tauti on periaatteessa kukistettu.

Sen jälkeen riittää laittaa rajojen ylittäjät karanteeniin ja eristää altistuneet maahantulijan sairastuttua. Tilanne on Suomessa niin hyvä, että se tuntuu suorastaan uskomattomalta. Kannattaako tätä saumaa hukata avaamalla yhteiskuntaa liian nopeasti? Eikö sittenkin kannattaisi kukistaa virus ensin olemattomiin. Toisaalta tietysti ongelman muodostavat oireettomat muita tartuttavat. Kuinka paljon heitä on. THL:n alustavien tietojen mukaan koronan vasta-aineita on löytynyt väestöstä niin vähän, että oireettomia tartuntaketjuja lienee luultua vähemmän.

Avoimessa, moniäänisessä ja demokraattisessa valtiossa pitää luottaa kaikkiin tieteen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kuunnella asiantuntijoita laidasta laitaan. Kaikki viisaus ei piile THL:ssä ja HUS:ssa, kukaan ihminen ei ole kaikkivoipa. Suuressa kriisissä on suurta kuunnella kaikkia asiallisia mielipiteitä.