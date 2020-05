OYS varoittaa sairaalan nimissä tietoja kalastelevista huijareista – "Oulun yliopistollinen sairaala ei koskaan tiedustele potilaiden verkkopankkitunnuksia"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oulun yliopistollinen sairaala varoittaa huijarista. OYS:n nimissä esiintynyt henkilö on soittanut useita puheluja, joissa on kerrottu tarpeesta päivittää puheluun vastanneiden potilastietoja. Huijari on pyytänyt puhelimessa henkilöllisyyden todentamista verkkopankkitunnuksilla. Puhelut ovat tulleen numerosta, joka näyttäisi tulevan suomalaisesta kännykkänumerosta. Todellisuudessa puhelu tulee ulkomailta.

– Puhelu aloitetaan henkilön nimi- ja osoitetietojen varmistamisella ja muutaman taustakysymysten esittämisellä. Soittaja vetoaa koronaepidemian aikaiseen poikkeukselliseen toimintaan ja kertoo, että on tarpeen puhelimitse päivittää henkilön potilastietoja. Tämän jälkeen pyydetään antamaan verkkopankkitunnukset potilaan henkilöllisyyden varmistamiseksi, OYS:n turvallisuuspäällikkö Lasse Kylén kertoo.

OYS on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon yhteydessä potilaisiin puhelimitse vastaanottoaikojen varmistamiseksi. OYS ei kuitenkaan koskaan tiedustele potilaiden verkkopankkitunnuksia.

Oulun yliopistollinen sairaala on saanut asiasta useita yhteydenottoja.

– Jos on vahingossa antanut soittaneelle henkilölle verkkopankkitunnukset, on syytä olla välittömästi yhteydessä omaan pankkiin, Kylén opastaa.