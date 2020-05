Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus vahvisti valmennusryhmät kaudelle 2020–21.

A-maajoukkueen osalta huomio kiinnittyy kahteen asiaan. Mari Eder on mukana joukkueessa, joten hänen uransa jatkuu. Sen sijaan nimilistassa ei ole Suomen parhaaksi miesampumahiihtäjäksi noussutta Haapajärven Kiilojen Tero Seppälää.

Ampumahiihtoliiton tiedotteen mukaan joukkuetta voidaan täydentää Seppälän osalta, kun hänen harjoitussuunnitelmansa tarkentuu.

Keskipohjanmaa ei tavoittanut Tero Seppälää kommentoimaan tilannetta. Myös isä Timo Seppälä oli hyvin niukkasanainen.

– En lähde Teron tilannetta kommentoimaan, en ainakaan tässä vaiheessa. Parempi, että soitat liittoon ja kysyt sieltä, mitä tuo heidän lauseensa joukkueen täydentämisestä Teron osalta tarkoittaa, Timo Seppälä sanoo.

Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki avaa Tero Seppälän tilannetta hieman enemmän.

– Tilanne tällä hetkellä on se, että Tero vielä katsoo, millainen hänen harjoitteluohjelmansa tulee olemaan ja miten se tulee toteutumaan. Halusimme joukkueen julkistaa jo nyt ja siksi toimimme näin, että Teron nimi puuttuu listalta. Ei tähän sen suurempaa dramatiikkaa liity, Pukki selvitti.

Pukki ei usko siihen, että Seppälä ottaa mallia maastohiihdon puolelta ja Krista Pärmäkoskesta, joka valmistautui viime kauteen maajoukkueen ulkopuolella.

– Tero halusi vielä hetken pohtia, mikä on hänen kannaltaan järkevin tapa harjoitteluun. Tietysti toivon, että Tero on maajoukkueen mukana, kun uusi kausi alkaa. Viime kausi näytti, että potentiaalia on, Pukki toteaa.

Alkavan harjoittelukauden osalta urheilijat on jaettu kolmeen valmennusryhmään: A-maajoukkueeseen, Haastajat-ryhmään ja nuorten Vuokatti-ryhmään. Lisäksi Ampumahiihtoliiton urheilijat ovat mukana varusmiespalveluksensa kautta Urheilukoulun Lumilajit-valmennusryhmässä.

A-maajoukkueeseen nimettiin kahdeksan urheilijaa. Naisista maajoukkueessa ovat Mari Eder, Erika Jänkä, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen sekä Heidi Nikkinen. Miesten maajoukkueryhmän muodostavat Olli Hiidensalo, Tuukka Invenius ja Jaakko Ranta.

Yksi haastajaryhmän neljästä naisesta on maastohiihdon puolella IF Minkeniä edustava närpiöläinen Heidi Kuuttinen. Velipoika Patrik Kuuttinen puolestaan nimettiin Puolustusvoimien Urheilukoulun Lumilajit-ryhmään.

Nuorten Vuokatti-ryhmässä ovat mukana Nivalan Urheilijoiden Tuuli Järviluoma sekä Larsmo IF:n Rebekka Sandnäs.

Valmennuksen osalta A-maajoukkueen valmennustiimiin tulee mukaan uutena Aku Moilanen Joensuusta. Muiden ryhmien vastuuvalmennus tarkentuu kesän aikana.

Valmennusryhmien leiriohjelma alkaa koronarajoitteista riippuen mahdollisimman pian.