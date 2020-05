Antti Savela iloitsee kolumnissaan pesiskauden alkamisesta: Saksan Bundesliiga vapauttaa penkkiurheilijat pitkästä piinasta

Pesäpalloliiton virallisen kuivakkaan tiedotteen mukaan pesäpallokausi on käynnistymässä kesäkuussa. Lopullisia päätöksiä odotellaan tällä viikolla.

Pesäpalloliiton liittojohtokunta käsitteli pesäpallokautta 2020 etäkokouksessaan 6. toukokuuta. Pesäpalloliitolla on lausumansa perusteella vahva tahtotila aloittaa kausi kesäkuussa, mutta lopulliset päätökset tehdään aluehallintovirastoilta saatujen tarkempien ohjeistusten jälkeen. Eri sarjojen kilpailutoiminta alkaisi porrastetusti.

Suurella todennäköisyydellä kausi alkaa junioripesiksellä. Tuntuisi oudolta, että junnut eivät saisi pelata väljissä oloissa raikkaalla pesäpallokentällä kun ovat jo aloittaneet koulunkäynnin luokkahuoneissa.

Ammattisarjoista tiettävästi ensimmäisenä avaa Saksan Bundesliiga. Ensimmäiset ottelut lienevät tulevana lauantaina. Katsomot ovat tyhjiä, mutta striimejä tuijottaa sitäkin enemmän penkkiurheilukaranteenin karaisemia miehiä ja naisia. Vieroitusoireiden lievittämiseen Leijonien sankariteot on katsottu jo moneen kertaan. On jo aika siirtyä live-sankaruuden pariin.

Vaikka toisaalta olen kannattanut ja kannatan edelleen koronan päihittämistä terveys edellä, tiukka periaate ei silti sulje pois reippaan urheilun ja terveysliikunnan pariin kannustamista. Nyt kun Suomessa virus on ahtaalla, se kannattaa nujertaa lopullisesti maan rakoon. Yhtään ei saa löysiä antaa. Silti riskiä ei kannata nähdä siellä missä sitä ei todellisuudessa ole. Suurin osa Suomen urheilukentistä mahtaa olla turvallisempia ja terveellisempiä kuin ahtaat sisätilat.

On selvää, että nuhanenät saavat jatkossakin jäädä kotiin. Oireettomat sitä vastoin voivat liikkua ja katsojien on edelleen syytä säilyttää turvavälit. Liikkumalla, hyvällä yskimistekniikalla ja käsiä huolellisesti pesemällä talttuvat kaikenlaiset pöpöt ja virukset, muutkin kuin korona. Nythän kaikki pöpöt on taltutettu selvästi keskimääräistä paremmin, kun käsky pestä kädet on tavoittanut viimeisetkin vesipelkoiset.

Mutta sitten kun virus iskee, ja se todetaan, sen kimppuun pitää käydä kuin hyeena. Sairastunut on eristettävä, samoin koko mahdollinen tartuntaketju ja altistuneet. Silti terveitäkään ei saa nyt kosketella.

Koronaa voi siis levittää täysin tietämättään. Juuri sen takia on hyvä pitää turvalliset välimatkat ja välttää turhia kontakteja.