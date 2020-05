Puolustusministeriö pitää kommodorin väitteitä ”yksittäisenä mielipiteenä” – Rikosoikeuden asiantuntijan mukaan tarvitaan poliisin esiselvitys

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Puolustusministeriö ei ryhdy selvittämään armeijan ylimmän johdon toimintaa koskevia väärinkäytösväitteitä. Asiasta kertoo Lännen Medialle puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti.

Merivoimien henkilöstöpäällikkö Pekka Varjonen kertoi perjantaina julkaistussa Lännen Median uutisessa tuoneensa vuosikausien ajan tuloksetta esiin kenraalikuntaa koskevia väärinkäytösepäilyjä armeijan sisällä. Hän nosti jutussa esiin muun muassa Puolustusvoimien komentajan Timo Kivisen ja ylimmän laillisuusvalvojan asessori Tuija Sundbergin epäiltyjä laiminlyöntejä.

Kansliapäällikkö Jukka Juustin mukaan asiassa ei ole tarvetta ryhtyä aktiivisiin toimiin.

– Ei meillä ole perusteltua syytä epäillä, että tässä olisi tapahtunut jotain. Sitten jos meille tulee perusteltua syytä, niin järjestelmä tutkii, Juusti sanoo.

Hänen mukaansa väitteet ovat kyllä vakavia, mutta ministeriö ei ole todennut artikkelissa kuvattuja tapahtumia. Juustin mukaan Varjosen väitteissä on kyse vain yhden ihmisen mielipiteistä.

– Ei se niin mene, että jos lehdessä joku kirjoittaa jotakin, niin me lähdemme tutkimaan asiaa, hän sanoo.

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professorin Matti Tolvasen näkemys tilanteesta on erilainen. Hänen mukaansa poliisin olisi nyt syytä käynnistää esiselvitys uutisessa esitetyistä väitteistä.

– Asia pitäisi kyllä selvittää ja tarvittaessa aloittaa esitutkinta. Jos lopputulos on, että (Puolustusvoimissa) on menetelty asianmukaisesti, niin hyvähän se sitten on, Tolvanen sanoo.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi Kivinen ja Sundberg ovat erittäin korkeassa asemassa yhteiskunnan kannalta merkittävää työtä tekevässä organisaatiossa eli Puolustusvoimissa.

Esimerkiksi Varjosen kertomus siitä, että hän oli informoinut tuloksetta Kivistä esimiesten epäasiallisesta käytöksestä, on Tolvasen mukaan syytä selvittää.

Hän rinnastaa tapauksen Lemmenjoki-juttuun, jossa kenraali Sampo Eskelinen sai sakkotuomion palvelusrikoksesta nimenomaan siitä, että hän ei aloittanut esitutkintaa tai ryhtynyt ylipäätään toimiin kuultuaan epäasiallisesta toiminnasta. Eskelisen tuomio ei ole lainvoimainen.

– Jos siinä (tiedot) riittivät tuomioon asti, niin kyllä kai ne tässä esiselvitykseen asti riittävät, Tolvanen toteaa.

Varjonen kertoi myös varoittaneensa Merivoimien antamista vääristä tiedoista tuloksetta asessori Sundbergia. Tolvasen mukaan kyseessä saattaa olla epäily virkavelvollisuuden rikkomisesta.

– Jos kävisi ilmi, että hän (asessori) ei ole puuttunut siihen, että on annettu väärää tietoa laillisuusselvityksen yhteydessä, niin puuttumattomuus olisi sitä virkavelvollisuuden rikkomista. Velvollisuus puuttua (vääriin tietoihin) on ihan varmasti olemassa.

Tolvanen pitää myös todella kovana väitteenä Varjosen kertomusta siitä, että hänen uransa olisi katkaistu epäkohtien esiin nostamisen takia Puolustusvoimissa.

– Se on rikosnimikkeeltään virka-aseman väärinkäyttöä, jos virka-asemaa käytetään kostamismielessä, Tolvanen sanoo. Hän korostaa, että ei ota kantaa siihen, onko näin tapahtunut vai ei.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ei halunnut antaa asiassa haastattelua. Myös Puolustusvoiman komentaja Timo Kivinen kieltäytyi perjantaina viestinnän välityksellä haastattelusta. Puolustusvoimat julkaisi verkkosivullaan perjantaina tiedotteen, jonka mukaan tavoitteena on läpinäkyvä toimintakulttuuri.

”Puolustusvoimat suhtautuu vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Lähtökohtana on, että jos epäiltyjä virheitä tai rikkomuksia havaitaan, niihin myös puututaan. Puolustusvoimilla on omat kanavat väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen ja toimivaltaiset tahot käsittelemään niitä. Tutkintakynnys on alhainen ja oikeusprosessi on sama kaikille arvosta ja asemasta riippumatta.”, tiedotteessa kerrotaan.

