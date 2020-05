Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Matkailulle koronakevät on kova kolaus – Kalajoella matkailumenestykseen vaikuttaa paljon myös kesän sää

Koronapandemian talousvaikutukset ovat niin mittavat, että moni elinkeino mullistuu pysyvästikin. Poikkeusolojen aiheuttamat muutokset vaikuttavat kulutustottumuksiin eivätkä yritykset hetkessä kuro umpeen koronan aiheuttamia menetyksiä, jos koskaan.

Kokonainen elämäntapa saattaa muuttua – tai sitten ei. Muutosten keskellä ihmiset etsivät uusia tapoja viettää vapaa-aikaa, mutta aika näyttää, miten pysyviä muutokset ovat sitten, kun olot normalisoituvat. Matkailu on kansainvälisesti valtavan suuri elinkeino. Myös Suomessa ja paikon pohjalaismaakunnissa matkailun merkitys on suuri.

Kalajoki on Keskipohjanmaan levikkialueella merkittävä matkailukohde, mutta tänä vuonna poikkeustilanne aiheuttaa päänvaivaa. Kun isoja tapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään, se tietää mittavaa tulojen menetystä.

Sitäkään ei tiedetä, miten ihmiset viettävät kesälomansa. Matkailusta kertyy normaalisti noin neljänkymmenen miljoonan tulot vuodesta. Kalajoki Camping on ollut vuosia Suomen suosituin leirintäalue, joten puhutaan isoista matkailijamääristä.

Kalajoen matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Rautio on toiveikas, kun rajoituksia on alettu purkaa. Keskipohjanmaan haastattelussa Rautio luottaa kotimaan matkailun vetovoimaan, kun ulkomaille ei pääse.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kalajoen kiinnostavuus kesäkohteena riippuu paljon säistä. Lämmin ja aurinkoinen sää kannustaa ihmisiä lähtemään minilomille ja vaikka yhden päivän reissuille.

Leirintäalueen omistavan Etelänkylän jako- ja kalastustuskunnan hallituksen puheenjohtaja Risto Apuli sanoo, että suuria odotuksia ei ole, mutta ihmisille tarjotaan mahdollisuus päästä jonnekin (KP 9.5.). Tapahtumat vaikuttavat leirintäalueen elämään erittäin paljon.

Hyviä merkkejä on ilmassa, sillä karavaanarien kuukausipaikat ovat jo täynnä ja tulijoita olisi vaikka kuinka paljon. Asunto- ja matkailuvaunuilla on turvavälit ja poikkeustoimia noudetaan. Monelle muiden karavaanareiden tapaaminen vaikka välimatkankin päästä on odotettu henkireikä kevään jälkeen.