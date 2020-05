Onko itänaapurin päätöksenteko viisi kertaa parempaa kuin meidän? Venäjä pitää ällistyttävää tilastoa koronakuolemista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Itärajan tullista on tuttu kaksoislaskutuksen käsite. Siinä ostaja ja myyjä kirjoittavat yhden sopimuksen vastaamaan todellista tilannetta ja toisen viranomaisille maksuperusteeksi.

Venäjällä korruptioon perustuva ja väärään tilannekuvaan johtava käytäntö näyttää olevan käytössä raportoitaessa koronaviruksesta. Vaikka suuria epäjohdonmukaisuuksia selitetään tilastointitavan eroilla, numeropelin takana on myös ylhäältä alas johdetun valtakoneiston paine.

Mitenkään muuten ei ole selitettävissä tilastotieto, jonka mukaan Venäjällä on havaittu 188 000 covid-19-tartuntatapausta ja alle 1 800 koronakuolemaa. Samaan aikaan Suomessa vastaavat luvut ovat yli 5 700 ja 260.

Yksinkertainen matematiikka kertoo, että Venäjällä koronaan sairastuu 1 300 ihmistä miljoonasta ja Suomessa runsas 1 000. Kuolemantapauksissa Venäjän pahempi tilanne muuttuukin selvästi paremmaksi: Venäjällä miljoonaa asukasta kohti on kuollut 12, mutta Suomessapa 47 – eli nelinkertainen määrä!

Jos olisi äkkinäinen tai pyrkisi johtamaan muita harhaan, tästä voisi vetää johtopäätöksen, että Venäjän poliittinen järjestelmä tai terveydenhoito pärjää vähintään neljä kertaa suomalaista paremmin.

Todellisuudessa Venäjän kiinni pantujen ulkorajojen sisältä kantautuu vakavia tietoja. Epidemia leviää maassa toiseksi nopeimmin Yhdysvaltojen jälkeen. Lääkäreiden koronatestausta on pyritty estämään ja tartunnasta kertoneita testituloksia on haluttu pimittää tai kadotettu.

Terveydenhuollon työntekijät ja muut ihmiset kertovat esimerkiksi Venäjän mediavalvonnan ulottumattomissa olevan Current Time -televisiokanavan ohjelmissa, että sairaaloihin ei riitä maskeja, teknologiasta on pulaa ja osaksi valtiokoneistoa mielletyt ylilääkärit muokkaavat raportointia ylempiensä miellyttämiseksi.

Kaaoksen tuntua lisää, että pääministeri Mihail Mishustin ja kaksi muuta ministeriä on sairastunut koronatautiin. Presidentti Vladimir Putinin kannatus on Levada-keskuksen mittauksissa pudonnut ennätyksellisen alas, vaikka vaihtoehdottomassa poliittisessa tilassa enemmistö ei osaa edes kuvitella muuta johtajaa. Putinin toimet hyväksyy nyt 59 prosenttia vastanneista.

Putin johtaa esikuntaansa päivittäisillä videopalavereilla. Hän vakuuttaa päättäväisin ilmein, että "tilanne on täysin hallinnassa".

Joistakin Venäjän osista voi päätellä, miksi tilasto muistuttaa emävalhetta. Vääristyneiden lukujen meri koostuu useista pienistä puroista ja varmaan aidostakin diagnosoinnin erosta. Näin Venäjän viralliset edustajat voivat kerskua pienellä kuolleisuudella.

Venäjällä ilmestyvä The Moscow Times selittää, että länsimaissa kirjataan koronaan kuolleeksi kenet tahansa, jolla on todettu koronavirus. Belgian hoivakodeissa riittäisi lehden mukaan epäilykin. Venäjällä taas tehdään enemmän ruumiinavauksia ja havaitaan, että koronan kantajaksi todettuja ihmisiä kuolee muista syistä: keuhkokuumeeseen tai vaikkapa aivoverenvuotoon.

Tsheljabinskin alueen virallisilla tilastosivuilla on ainoana Venäjän alueista esillä vaihtoehtoinen tilasto. Virallisten lukujen mukaan koronaan on kuollut kolme, kun samaan aikaan seitsemän myönteisen testituloksen saanutta on kuollut muusta syystä.

Tämä tilastoero kasvattaisi kyseisen alueen kuolinmäärää 233 prosenttia. Venäjällä on 83 aluetta – virallisemmin federaation subjektia – ellei laittomasti liitettyjä Sevastopolia ja Krimiä oteta lukuun.

Enemmistö koronaan sairastuneista Venäjällä kuoleekin siis muista syistä. Kun lisäksi otetaan huomioon muut mahdolliset manipulointikeinot, tilanne näyttää virallisesti hyvältä ja aidossa elämässä pahalta.