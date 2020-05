Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksen pesäpallokentän uusi katettu katsomo ryhtyi nousemaan Kitinkankaalle tällä viikolla. Jo aikaisemmin keväällä alueella tehtiin pohjatöitä, ja torstaina vauhtiin pääsi myös itse katsomon rakentaminen.

– Katsomon rakentamisessa ei kovin pitkään mene, vaan se on valmis jo parin viikon päästä. Koko paketti ei silti ole vielä siinä vaiheessa valmis, sillä sen jälkeen pitää vielä kalustaa kuuluttamo ja kioski, Kannuksen Uran pesäpallojaoston puheenjohtaja Jukka Kivelä kertoo.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan katsomon piti valmistua jo toukokuun alussa. Kivelän mukaan aikataulu meni uusiksi koronaviruksen myötä.

– Koska koronavirus siirsi kauden alkua, ei katsomon valmistumisella ollut niin suurta kiirettä. Nyt työt on aikataulutettu siten, että katsomo on valmis siinä vaiheessa, jos pelit pääsevät kesäkuussa käynnistymään.

Katettuun katsomoon tulee 144 kuppipenkkiä ja kaikkiaan sinne mahtuu noin 240 katsojaa.

– Penkit ovat mustia. Keltaisia penkkejä tulee sen verran, että niistä muodostetaan Ura-teksti keskelle katsomoa. Olen havainnekuvia nähnyt ja katsomosta tulee hieno, Kivelä sanoo.

Sadekelillä katsojat pääsevät sateensuojaan, mutta katsojien palvelut kohentuvat muillakin tavoilla. Katsomon alaosaan tulee kioski, johon saa viriteltyä kaksi grilliä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Katsomon yhteyteen tulevat kioskitilat, kuuluttamo ja vip-tilat. Joni Mäki-Petäjä

– Aikaisemmin grillejä oli vain yksi ja myyntiluukkuja kaksi. Uudistuksen jälkeen kioskitila tuplaantuu ja myyntiluukkuja on kolme, joten asiakkaiden palveleminen onnistuu sujuvammin. Myös se lisää sujuvuutta, että jatkossa yleisö pääsee kentälle kahden sisäänkäynnin kautta. Sen lisäksi pelaajille on oma porttinsa, josta he kentälle juoksevat, Kivelä selvittää.

Mikäli joku sattuu pelin tiimellyksessä hörppimään liikaa mehua, limsaa tai kahvia, niin ei hätää. Tulevasta kesästä lähtien myös saniteettitilat tulevat olemaan nykyistä paremmat.

– Tämä ei liity katsomon rakentamiseen mitenkään, vaan päätimme samalla laittaa myös tuon ongelman kuntoon. Kentälle tulee vessakontti, jossa on yksi invavessa ja kolme tavallista vessaa. Vessojen vähäinen määrä on ollut ongelma tähän saakka, Kivelä toteaa.

Nopan Metallin konepajajohtaja Esa Ehoniemi, Kannuksen Uran pesäpallojaoston puheenjohtaja Jukka Kivelä ja Kannuksen Uran puheenjohtaja Elina Itäniemi istahtivat jo keskeneräiseen katsomoon, johon asennetaan mm. keltamustat kuppipenkit. Joni Mäki-Petäjä

Katsomohankkeen kokonaiskustannukset ovat Kivelän mukaan noin 300 000 euroa ja hanketta hallinnoi Kannuksen Ura. Leader-rahoitusta hankkeessa on kolmannes. Kannuksen kaupunki on mukana muun muassa maansiirtotöistä vastaamalla. Lisäksi Ura laittaa katsomon rakentamiseen omaa rahaa.

Katsomon rakentaa kuhmolainen Nopan Metalli, jonka käsialaa on myös Kokkolan Keskuskentän uusi katettu katsomo.