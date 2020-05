Ylivieskalaisen Rahkolan koulun oppilaiden mielipiteitä etäkoulusta, kouluun palaamisesta ja karanteenista: "Poikkeustilanteen aikana olen oppinut arvostamaan koulua"

Muitten mielipiteistä en niinkään tiedä, mutta omaan elämääni karanteeni on vaikuttanut hyvin vähän.

Kuten kaikki tiedämme, karanteeni on tehty hidastamaan ja vähentämään sairauksien leviämistä, nyt kyseessä on koronavirus. Karanteenia on käytetty historiassa hyvin paljon, esimerkiksi sillä estettiin (suhteellisen hyvin) ruton leviämistä.

Karanteenin takia ihmisiä on neuvottu pysymään sisätiloissa enemmän ja ulkona vähemmän. Kaikki tapahtumat on peruttu, osa kaupoista suljettu ja matkailu kielletty. Itse en ole ihminen jolla on hyvin tarkasti laaditut suunnitelmat, joten kaiken peruminen ei ollut vaikeaa.

Olen hieman tyrmistynyt siitä, että sukulaiset ei päässyt käymään pääsiäisenä tai vappuna, mutta meillä osassa Suomea on kuitenkin asiat paremmin kuin esimerkiksi Amerikassa, Iso-Britanniassa ja niin edelleen, jossa uloskaan ei saa mennä ilman syytä.

Itseeni karanteeni on vaikuttanut yhdellä tavalla: koulua olen käynyt etäopetuksessa, eipä muuten.

Odotan innolla, että karanteeni loppuu, mutta muuta ei voi tehdä muuta kuin odottaa ja se on ihan tarpeeksi.

Otto Mäki 6.lk

Rahkolan koulu, Ylivieska

Etäkoulu on minun mielestä aika rankkaa! Aluksi opiskelu oli mukavaa, kun sai tehdä tehtävät kotona, eikä tarvinnut lähteä polkemaan joka päivä koululle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mutta nyt kun on oltu vähän yli 1,5 kk kotona, niin on huomannut, että kotona yksin opiskelu on rankkaa ja vaikeaa. Uudet asiat täytyy opiskella melkein kokonaan itse (plus minun mielestä tehtäviä on nyt vähän ehkä enemmän).

Tähän “etäelämään” kuuluu myös muitakin haittoja. Esimerkiksi kavereita ei voi nähdä melkeinpä ollenkaan kun on tämä koronatilanne!

Toki kotikoulussa esim. kokeet ovat vähän erilaisia kun saa käyttää kirjaa apuna ja muutenkin voi katsoa enemmän kirjoja ja tällaisia ns. apuvälineitä.

Mä oonhuomannut, että nyt kotikoulun aikana oon stressannu paljon enemmän, kun koko ajan pitää suorittaa ja tehdä asioita ja palauttaa ne just oikeina päivänä ja tehdä hirveesti kaikkia esitelmiä ja kirja-arvosteluja yms.

Oon kyllä huomannu että oon oppinu tän poikkeustilanteen aikana arvostamaan koulua ja sellaisia arkisia asioita kuten vaikka kaverit! Sen vaan sanon, että oon tosi ilonen kun tää erikoistilanne loppuu ja koulut avataan!

Alisa Niskanen 6.lk

Rahkolan koulu, Ylivieska

Minun mielestä etäkoulutus oli aluksi hyvä juttu, mutta kun alkoi tulla tehtäviä ja oli kulunut jo pari päivää niin minusta tuntui, että en kerkeä tekemään tehtäviä ja jäisin kaikesta jälkeen. Olen tehnyt todella monet tehtävät myöhässä ja minulla saattaa olla edelleen tekemättömiä tehtäviä. Tuntuu kuin tehtäviä tulisi enemmän.

Mutta kun ajattelee kunnolla, niin koulussa opetellaan ensin luokan edessä ja sitten alettaisiin tekemään tehtäviä. Niin siinä tulee kyllä aika lailla saman verran. Mutta joskus tunnit menevät hukkaan, jos juttelee kaverin kanssa ja se on huono juttu. Koulussa pitää kuunnella ja opiskella parhaansa mukaan.

Nyt, kun sain tietää, että koulut alkavat 14.5. niin tuntui helpommalta ajatella, että kaikki kyllä järjestyy. Minun mielestä normaali opetus on paljon parempaa kuin etäopetus. Olen oppinut etäkoulutuksessa tarpeeksi hyvin, mutta en yhtä hyvin kuin koulussa. Koulussa pystyy saada heti apua, jos tarvitsee. Kouluun paluussa on myös se hyvä puoli, että näkee koulukavereita ja ei käy aika niin tylsäksi. Etäopiskelussa olen ollut useita päiviä vain puhelimella. Minusta on mukava, että koulut alkavat taas.

Riina Rasmus 6.lk

Rahkolan koulu, Ylivieska

Minun osaltani etäopiskelu sujuu ihan hyvin, mutta olisihan se kivempi ja parempi olla koulussa. Etäopiskelu voi olla välillä vähän vaikeaa joillekin, kun ei voi vain kysyä opettajalta apua. Minun mielestä opettajat saattavat antaa hieman liikaa tehtäviä tai voisivat antaa hieman vähemmän joskus, koska minun mielestä me ei tehdä niin paljon koulussa, mutta opettajat varmaan tietää mikä on oikean verran.

Minä en hirveästi tykkää etäopiskelusta mutta onhan se viisasta tällä hetkellä. Jotta korona ei leviäisi, kaikkien pitäisi pestä käsiä, aivastaa ja yskiä nenäliinaan tai kyynärpäähän sekä olla koskematta kasvoihin. Eikä saisi käydä kavereilla eikä kenelläkään muilla. Muuten esimerkiksi koko kesä voi mennä pilalle.

Siis peskää käsiä ja pitäkää turvaväliä ihmisiin, puhukaa vaikka mieluummin videopuhelua. Koittakaa käydä mahdollisimman vähän kaupassa. Nyt on esimerkiksi hyvä aika tehdä jotain sellaisia asioita mitä et ennen kerennyt tehdä. Pelastetaan kesä ja koko vuosi!

Essi Sorvisto, 6.lk

Rahkolan koulu, Ylivieska