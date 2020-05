Oma kasvatti Niko Kivinen ja kolmannen kautensa kokkolalaisjoukkueessa aloittava Aleksi Hilli täydentävät Hermeksen valmennustiimin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kovin tuttuja kasvoja marssi lavalle, kun Kokkolan Hermes julkisti valmennustiiminsä puuttuvat palaset elektronisen urheilun Kahakka Brewery Tournament -turnauksen yhteydessä.

Päävalmentajaksi oli jo aikaisemmin kiinnitetty Jere Härkälä, ja lauantaina ilmoitettiin Niko Kivisen ja Aleksi Hillin täydentävän Hermes-valmennuksen. Kaksikolle Hermes on entuudestaan hyvinkin tuttu. Kivinen on Hermeksen kasvatti ja pelaajauransa jälkeen hän on toiminut useaan otteeseen Hermeksen edustusjoukkueen valmennuksessa. Hilli puolestaan aloittaa kolmannen kautensa Hermeksen maalivahtivalmentajana.

– Minulle on hyvä asia, että saimme tutut valmentajat jatkamaan. Heidän historiansa on tiedossa ja myös he tietävät Hermeksen historian. Erityisesti Niko, jonka ansiosta saamme myös paikallisuutta tiimiin, päävalmentaja Härkälä sanoo.

Maalivahtien valmentamisen lisäksi Hilli tulee toimimaan Hermeksen joukkueenjohtajana.

– Aleksin osalta sävelet ovat selvät. Aleksi on tehnyt joukkueenjohtajan töitä ennenkin, joten siitä on iso apu ensi kauden suunnittelussa. Joukkueenjohtajalla töitä riittää, kun suunnittelee pelimatkat ja tarvittavat majoitukset, Härkälä toteaa.

Kivinen on toiminut useammalla kaudella Hermeksen fysiikkavalmentajana ja samat asiat ovat Kivisen vastuulla tälläkin kertaa.

– Nikolla oli iso vastuu pelaajien kesäajan treeniohjelmien laatimisessa. Ihan kaikkia tehtäväkuvia emme ole vielä lyöneet lukkoon, mutta eiköhän peleissä jatketa tutulla linjalla. Niko on aikaisemmin vastannut hyökkääjien peluutuksesta ja näin lienee myös ensi kaudella. Minun vastuulla on kokonaisuuden lisäksi puolustajien peluuttaminen, Härkälä pohtii.

Tällä hetkellä Hermeksen pelaajat treenaavat omatoimisesti. Ensimmäisen kerran joukkue kokoontuu yhteen maanantaina 3. elokuuta.

– Toivottavasti tilanne koronaviruksen osalta on sellainen, että pääsemme heti yhteistreenien pariin ja pelaamaan ensimmäisen harjoituspelin mahdollisimman nopeasti, Härkälä miettii.

Hermes on julkaissut jo puolentusinaa pelaajasopimusta ensi kaudelle. Tuoreen päävalmentajan mielestä joukkueen kasaaminen on hyvällä mallilla.

– Maalivahtiosasto (Vilho Heikkinen ja Joel Blomqvist) on kunnossa ja puolustus alkaa vahvistumaan hiljalleen. Se on selvää, että ihan kärkeen tarvitaan tulivoimaa. Nuo tulevat olemaan sellaisia kavereita, joiden kanssa ei hätiköidä, Härkälä ynnää.

Härkälän mielestä hätiköintiin ei ole mitään syytä, sillä poikkeustilanteen vuoksi laadukkaita pelimiehiä tulee olemaan tarjolla vielä syksylläkin.

– Koronan vuoksi raha on tiukassa jokaisessa seurassa ja valitettavasti myös se lienee fakta, että seuroja tulee kaatumaan. Monesta Euroopan sarjasta ei tule saamaan yhtä hyvää rahallista korvausta kuin tähän saakka, mikä vaikuttaa pelaajamarkkinoihin. Mestis voi olla monelle pelaajalle houkutteleva vaihtoehto ensi kaudella, Härkälä pohtii.