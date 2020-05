Koronavirustilanne jatkuu rauhallisena Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronavirustilanne jatkuu rauhallisena Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana alle viisi koronapotilasta, eikä viimeisen viiden vuorokauden aikana sairaalan osastoille ole tullut uusia koronapotilaita.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan alueella on todettuja varmistettuja koronatapauksia 129.

Myöskään Soiten alueelta ei tiedotettu lauantaina uusista koronatartunnoista.

Lauantaihin mennessä Soitessa on diagnosoitu kaikkiaan 17 koronavirustartuntaa. Kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Myös koronapuhelimessa ja -poliklinikalla sekä infektiovastaanotoilla tilanne jatkuu hyvin rauhallisena. Koronavirustestejä tehdään hyvin matalalla kynnyksellä koronaoireisilta.

Soiten alueella koronavirustestausten määrä on noin 1 400 testiä 100 000 asukasta kohden.

THL:n koronakarttasovellukseen on kerätty vähintään viiden tartuntatapauksen kunnat. Keskipohjanmaan levikkialueelta listalla kuntia on edelleen neljä: Kokkola, Pietarsaari, Veteli ja Nivala.

THL:n eli terveyden ja hyvinvointilaitoksen lauantaina päivitettyjen tilastojen mukaan koko Suomessa testattuja näytteitä on otettu yhteensä liki 120 000 kappaletta. Kaikkiaan ilmoitettuja tartuntatapauksia on yhteensä 5 880. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu olevan 265.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuoreimman liukuvan seitsemän päivän seurantajakson aikana (30.4–6.5.) todettiin 599 uutta tautitapausta.

Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 11 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Edellisellä seurantajaksolla (23.–29.4.) vastaavat luvut olivat 732 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 13 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 4 000.

Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.