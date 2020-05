Uupuneita, kyllästyneitä ja henkilökohtaisten ongelmien piinaamia. Tytöt väsyvät koulun vaatimuksia täyttäessään ja poikien motivaatio karisee koulupolulla.

Suurin osa koululaisista selviää hyvin vuodet perusopetuksessa. Valitettavasti kaikkien osalta koulu ei kulje odotetusti. Tuhansia koululaisia on pudonnut tai pudottautunut koulusta omasta tahdostaan. Psyykkiset oireet ovat yleisin syy. Koulupudokkaita on paljon, ja pelko määrän kasvamisesta ei ole tuulesta temmattu. Ilmiö ei ole uusi, huoli on tuttu.

Koulujen ovet ovat olleet kiinni viikkoja koronaviruksen aiheuttamien poikkeustoimien vuoksi. Torstaina koululaiset palaavat lähiopetukseen päättämään poikkeuksellisen kevätlukukauden. Lukuvuosi paketoidaan yhdessä viikkoja kestäneen etäopetusjakson jälkeen.

Kouluun palataan uudessa tilanteessa, jossa toimintatapoja joudutaan muokkaamaan. Oppilaille kouluympäristö on tuttu, mutta paljon tulee muuttumaan. Uuden edessä ovat myös opettajat. Tartuntatautitilanteen jatkuminen ja terveysviranomaisten ohjeet ohjaavat myös koulutyötä.

Opetushallitus korostaa omissa ohjeissaan, että lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana on tärkeä keskittyä opetuksen järjestämisessä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Tavoitteena on, että pitkän etäopetusjakson jälkeen pystytään selvittämään oppilaiden tunteita, keskustelemaan sekä pohtimaan yhdessä tapahtuneita muutoksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koulua koskettaneilla poikkeustoimilla ja etäopetusjaksolla on voinut olla myös kielteisiä vaikutuksia koulusta putoavien uhan alla oleville. Voi olla, että oppilas ei ole osallistunut lainkaan etäopetukseen. Mahdollisesti koululaiseen tai hänen huoltajaansa ei ole saatu edes yhteyttä viikkoihin. Odotettavissa on, että joitakin oppilaita ei tavoiteta enää tänä keväänä, vaikka lähiopetus jatkuu. Poikkeustoimien vaikutuksia koulupudokkaiden määrän kasvuun on jarrutettava tehokkaasti.

Kesken jätetty peruskoulu vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, muokkaa mahdollisesti koko loppuelämää. Koulupudokasta uhkaa myös vaara syrjäytyä. Tämän päivän työelämässä ei enää löydy ammattia, jossa ei tarvittaisi jatkokoulutusta.

Jokaisesta koulupudokkaasta on pidettävä kiinni. Mahdoton tehtävä? Ehkä, mutta tavoittelemisen arvoinen.