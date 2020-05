Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Made in Finland – Huoltovarmuudesta ei ole takeita ilman omaa tuotantoa

Huoltovarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Tuosta edellämainitusta lauseesta ei ole kahta sanaa. Suomi on sotia käynyt maa, jonka yhteiskunnan kestävyyttä ja huollon toimivuutta koeteltiin pitkään viime vuosisadalla. Noiden kriisiaikojen jälkeen huoltovarmuutta on pyritty rauhan vuosinakin ylläpitämään. Ennen koronataudin tuloa huoltovarmuuden toimivuutta ei oltu onneksi jouduttu tosissaan testaamaan.

Huoltovarmuuden takaaminen on ollut kovassa paineessa koronapandemian kourissa. Valitettavasti huoltovarmuuskeskuksen toiminta ei ole ollut täysin varmalla pohjalla. Nyt muutama keväinen kuukausi on näyttänyt, että huoltovarmuudessa on ollut selkeitä puutteita. HVK:n iskulauseena internetin verkkosivuilla on, että huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa. Luottamusta ovat rapistaneet vanhentuneet suojavarusteet varastoissa ja kummallisia piirteitä saaneet maskikaupat. Tilaamatta on jäänyt ja yllätyksiä on tullut. Potkuja on annettu ja selityksiä saatu. Luottamuksen palauttamiseksi on kuitenkin viranomaisilla paljon tehtävää.

Koronakriisi on vielä päällä ja pandemian kestosta on vain veikkauksia. Tartuntataudin antama opetus on kuitenkin jo tiedossa. Suomessa täytyy olla omaa suojavarustetuotantoa. Sellainen on saatu nopeasti käyntiin, mutta sen on myös oltava toiminnassa jatkossakin. Käyttökelpoisia varusteita täytyy olla varastoituna paljon. On vaikea miettiä maskien käytön vaatimista kansalaisilta, jos sellaisia ei ole kaikille saatavilla. Vähimmäisvaatimus on, että ammattilaiset saavat asianmukaiset suojavarusteet työhönsä.

Oman rokotetuotannon alasajo kustannussyistä 2000-luvun alussa oli vikatikki. Rokotetuotanto on käynnistettävä uudelleen, ja mahdollisimman pikaisesti. Nyt mahdollisen koronarokotteen saatavuus on kiinni kansainvälisistä markkinoista. Suomessa on kehitetty omaa koronarokotetta, mutta tuotantoon sopiva kumppani on löydettävä ulkomailta.

Korona tullaan vielä selättämään, mutta muistijälki on lähtemätön. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, mutta sen varaan ei voi jättäytyä kriisin iskiessä. Uhka seuraavasta korona-aallosta tai uudesta viruksesta on otettava tosissaan. Tulevaisuuden huoltovarmuuden listan kärkeen on kirjattava isoilla kirjaimilla, että varmistetaan omana tuotantona varusteita ja rokotteita.