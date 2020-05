Kokkola City Run on merkinnyt monelle kuntoilijalle kauden avausta, mutta nyt sitä on odotettava syksyyn

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaarelainen maratoonari Markus Karlsson kertoo kärsivänsä vieroitusoireista, koska hän ei pääse juoksemaan maratoneja.

Juoksukisoihin sopivalla huumorilla suhtautuva 82-vuotias sadan maratonin veteraani kaipaa juoksutapahtumia. Viimeiset maratoninsa hän on taittanut noin kymmeneen tuntiin.

Juoksua, kävelyä, pyöräilyä ja suunnistusta on voinut monista muista lajeista poiketen harrastaa niiden luonnollisessa ympäristössä, mutta jotakin olennaista tästä keväästä on puuttunut.

Tapahtumat on yksi kerrallaan on peruttu tai niitä on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Kokkola City Run on merkinnyt monelle kuntoililijalle kauden avausta, mutta nyt sitä on odotettava syksyyn.

Monet muutkin harrastajat odottavat Karlssonin tavoin, milloin he pääsevät laittamaan tossua toisen eteen.

Eikä nyt puhuta Kalevan kisoihin tähtäävistä huipuista vaan ihan tavallisista Laajalahden maastossa rasteja etsivistä kuntosuunnistajista ja Kaustisen Hintrekin lenkin osallistujista. Tapahtumia riittää vuoden jokaiselle viikonlopulle.

Harrastajia on tämänkin lehden levikkialueella satoja, jopa tuhansia. Myös yksilölajien harrastajat kaipaavat kaltaistensa seuraa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronarajoitukset aiheuttavat epätietoisuutta monin tavoin.

Olympiakomitea linjasi, ettei kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia saa järjestää toukokuun loppuun asti.

Kesäkuusta alkaen ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä. Hallitus puolestaan kielsi 500 hengen yleisötilaisuudet heinäkuun loppuun saakka.

Kumpi rajoituksista on voimassa: 50 vai 500? Olympiakomitealta odotetaan uusia linjauksia näinä päivinä.

Jos vitosen perässä on kaksi nollaa, juoksijat voivat ryhtyä virittämään kuntoaan esimerkiksi Pietarsaaressa heinäkuussa järjestettävää Jaakon maratonia varten.

Oman kokemukseni mukaan kuntoilijat ovat ottaneet nöyrin mielin vastaan viruksen leviämistä hidastavat keinot. He ovat vastuussa itsensä lisäksi myös lähipiiristään. Juokseminen on sen verran koukuttava harrastus, ettei se yhteen kisataukoon lopu.