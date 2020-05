Lukijan mielipide: Lapsenlapsi yökylässä ja mummu etätöissä

Lapsenlapsi tuli illalla käymään ja halusi jäädä yökylään. Muutenhan ajatus oli oikein mummun mieleinen, mutta seuraava päivä olisi mummun työpäivä, vaikkakin etänä, kotona. Mummu ei ollut vielä riskiryhmäläinen ja lapsikin tuttu ja terve. Ajatusta hiukan mutusteltiin ja mummu ajatteli, että lapsi oli jo seitsemänvuotias, joten kyllähän se aamupäivän pärjäisi vähän vähemmälläkin huomiolla, kun mummu tekisi töitään tietokoneellaan. Äiti tulisi lastaan hakemaan yhdentoista aikaan aamupäivällä.

Aamulla seitsemän aikaan mummu hiippaili varovaisesti suihkuun ja hiusten pesuun. Lapsi nukkui suloisesti omalla paikallaan parisängyssä vaarin paikalla. Vaari oli häädetty toiseen huoneeseen yökylän ajaksi. Ei mennyt kuin hetki, kun lapsikin jo siristeli silmiään ja asteli keittiöön virkeänä. Mummu oli aamukahvilla ja pienellä aamupalalla, koska etätöitäkin oli hyvä aloitella kahdeksan aikana. Lapselle ei vielä maistunut aamupala ja tämä ottikin mummun iPadin ja pelaili muutaman pelin. Sillä aikaa mummu siirtyi tietokoneelleen toiseen huoneeseen.

Olohuoneesta kuului kohta: ”Nyt minä voisin ottaa kahvia”. Tokihan mummu lapselle kahvia laittoi ja paljon maitoa sekaan. Palasokeriakin kuulemma sai panna joukkoon. Lapsi siemaili kahvinsa tyytyväisenä ja mummu jatkoi tietokoneellaan. Eipä aikaakaan, kun lapsi ilmoitti, että nyt on kova nälkä ja voitaisiin tehdä pirtelöä. Mummu katsahti lasta yllättyneenä, mutta ohjeiden mukaisesti etsi pakastimesta mansikkaa, mustaviinimarjaa ja vadelmaa ja pöräytteli ne pirtelöksi maidon kera. Lapsi siirtyikin tyytyväisenä ryypiskelemään pirtelöään television eteen ja mummukin otti oman lasillisensa herkullista pirtelöä ja katseli vähän aikaa lapsen kanssa piirrettyjä, kunnes siirtyi jälleen omalle tietokoneelleen.

Hetken päästä lapsi ei saanut televisiosta näkymään Netflixiä eikä osannut kelata mummun kaukosäätimellä ohjelmia. Mummo kiirehti jälleen apuun ja sai kaikki kanavat sekaisin televisiossa. Niitä hetken siinä selviteltiin ja kaikki toimi jälleen. Sitten olikin jo aika valmistaa pikaisesti kinkkukiusaus uuniin ja jatkaa hetki etätöiden parissa.

Tietokoneensa ääressä mummu yht’äkkiä muisti, että lapsen piti tehdä päivän koulutehtävät: WhatsApp-viesti äidille ja opettajan antamat koulutehtävät olivat selvillä. Lapsen repusta kaivettiin matematiikan kirja ja mummu ohjeisti lasta tekemään aukeaman verran laskutehtäviä, joiden arvoituksen lapsi ratkaisi ennen kuin mummu ehti edes syventyä tehtävänantoon. Lapsi jäi tekemään tehtävänsä ja mummu kiirehti omalle tietokoneelleen. Lapsi saapui seisomaan mummun vierelle ja halusi laskea loput laskutehtävät oikealla laskimella. Mummu ohjeisti kärsivällisesti, mistä löytyy plus-merkki. Kohta laskut saikin tarkistaa ja kaikki tehtävät olivat menneet oikein, molemmat olivat tyytyväisiä.

Äidin viestissä oli myös maininta, että netissä olisi joku tehtävä, jonka lapsi voisi tehdä tietokoneella. Oli siinä mummulla selittäminen, että työnantajan tietokoneella ei voi mennä tekemään tehtäviä. Tämä asia käsiteltiin monta kertaa. IPadissa tehtävien teko ei kuulemma onnistunut, vaikka mummu sitä tarjosikin. Lapsen oli myös pakko päästä koettamaan, miten rullahiiri toimi mummun tietokoneella. Lapsi siirtyi hetkeksi katselemaan vielä televisiota ja mummu jatkoi töitään ja hiukan ehti unohtaakin lapsen olemassaolon.

Lapsi olikin päättänyt sillä aikaa tutkia mummun kaapin sisältöjä ja löytänyt sieltä lankakopan ja muistanut osaavansa virkata. Niinpä mummu etsi lapselle virkkuukoukun ja pani virkkauksen alulle ja lapsi hiljeni hetkeksi äheltämään ketjusilmukoita, joita koulussa oli jo oppinut. Mummu riensi takaisin koneelleen ja sieltä kohta takaisin auttamaan, kun virkkaus ei oikein onnistunutkaan.

Sitten olikin jo aika ruokailla. Mummu kattoi pöydän ja vilkaisi hiukan syyllisentuntoisena kelloa, joka oli puoli yksitoista. Mihin aamupäivä katosi?

Tämän tarina on aivan totta. Mummu jäi vain miettimään, miten kaikki äidit ja isät, jotka ovat kotona etätöissä, voivat oikeasti hoitaa lapsensa ja huolehtia näiden koulutehtävien teosta omien töidensä ohessa. Ei ole ihme, jos puhutaan siitä, miten perheissä pinna kiristyy, kun yhteistä aikaa on liiankin paljon ilman, että aikaa kuitenkaan on yhdessä olemiseen. Korona-aika karanteenissa on tuonut lisää yhteistä aikaa, mutta ei ole poistanut sitä, että vanhemmilla on työnsä tehtävänä, jos niitä vain etänä voi tehdä. Miten tuo arki rullaa silloin, kun perheessä on useampi pieni lapsi? Mummulla aamupäivä karkasi käsistä jo yhden pienen lapsenlapsen kanssa.