Rave Rakennus laajensi omistuspohjaansa – Kaksi oululaismiestä Ylivieskassa toimivan yrityksen uusiksi osakkaiksi

Rave Rakennus on laajentanut omistuspohjaansa yhtiön kahdella oululaisella avainhenkilöllä, tuotantojohtaja Jouni Hannulalla sekä hankinta- ja laskentapäällikkö Petteri Talviolla.

Rave Rakennuksen pääomistajana jatkaa toimitusjohtaja Antti Rantala. Neljäs osakas on työmaapäällikkö Kari Kero. Molemmat miehet ovat Ylivieskasta.

Jouni Hannula on nähnyt rakennusalaa laajasti. Hänellä on kokemusta muun muassa konserniliiketoiminnasta sekä vastaavana työnjohtajana että työpäällikkönä.

– Teollisuusrakentamisen ja erilaisen asuntorakentamisen lisäksi olen saanut olla rakentamassa muun muassa hotelleja, liikerakennuksia ja monitoimitaloja. Rakentaminen on ollut minulle intohimo lapsesta saakka, Hannula kertoo.

Rave Rakennuksessa häntä kiinnostavat yrityksen kasvumahdollisuudet.

– Henkilökohtaisesti pystyn tuomaan yhtiöön hyviä käytäntöjä konsernikokoluokan yrityksistä. Rakentaminen on paikallista toimintaa. Rave Rakennus joustavana yrityksenä pystyy nopeaan päätöksentekoon, ja sillä on hyvä paikallistuntemus, Hannula jatkaa.

Myös Petteri Talvio korostaa Rave Rakennuksen kehityspotentiaalia.

– Liikevaihdollisesti yritys on jo ottanut harppauksia eteenpäin, ja sillä on edelleen mainiot edellytykset kasvaa hallitusti ja kannattavasti. Pitkäjänteisellä ja jatkuvalla yhteistyöllä pystymme luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, Talvio toteaa.

Pääomistaja Antti Rantala sanoo jakavansa mielellään omistusta ammattitaitoisille ja motivoituneille työntekijöille.

– Molemmat uudet osakkaat ovat rakentamisen todellisia ammattilaisia. Sekin on palkitsevaa, että he pääsevät omistajina nauttimaan yrityksen kasvusta. Omistuspohjan laajentaminen on järkevää yhtiön jatkuvuudenkin kannalta, hän perustelee.

Rantalan mukaan Rave Rakennus saa kasvun eväitä myös hallitusosaamisesta.

Koronaviruksen takia Rave Rakennuksella on tehty erityisjärjestelyitä, joiden ansiosta rakentaminen jatkuu normaalisti. Yrityksellä on kuluvalle vuodelle hyvä työkanta.

– Parhaillaan rakennamme muun muassa Ylivieskan uutta kirkkoa, Lestijärven hirsirakenteista koulua ja Oulun Toppilansalmessa 63 huoneiston kerrostaloa Tervahovin Myllyä. Sen alimpiin kerroksiin tulee huoneistoja ympärivuorokautista palveluasumista tarvitseville ikäihmisille sekä ateria-, siivous- ja terveyspalveluita, Rantala kertoo.

Rave Rakennuksen liikevaihto oli vuonna 2018 hieman yli 8 miljoonaa euroa ja viime vuonna reilut 14 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden olemassa oleva tilauskanta oli toukokuun alussa noin 20 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on henkilökuntaa noin 60 työntekijää, minkä lisäksi Rave Rakennus työllistää yli 100 alihankkijaa.