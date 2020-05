Tuotantotaloutta opiskelemaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KANNUS

Kannuksen lukiosta kirjoittaneella Eero-Matias Viitalalla oli hyvä pohja alla, kun kevään ylioppilaskokeet alkoivat. Matematiikka ja luonnontieteet ovat taittuneet häneltä jo alakouluiästä lähtien kuin luonnostaan ja hän kirjoittikin pitkän matematiikan, biologian ja kemian jo syksyllä. Matematiikasta tuli laudatur, kemiasta ja biologiasta eximiat.

Keväälle jäivät fysiikka, englanti ja äidinkieli, joista fysiikka noudatteli samaa linjaa syksyn tulosten kanssa: se lähti ylioppilastutkintolautakunnan arvosteltavaksi E:n ja L:n rajamailla olevalla pistemäärällä.

Lukion ainevalinnat näyttävät suuntaa Viitalan opiskelusuunnitelmille.

– Tampereen yliopistoon haen opiskelemaan tuotantotaloutta, hän kertoo.

Tuotantotalous näytti mielenkiintoiselta alalta ja se on myös kaksi vuotta vanhemman isosiskon opiskelusuunta Oulun yliopistossa.

Ennen opiskelujen aloittamista Viitalalla on edessä varusmiespalvelus. Kajaaniin hän lähtee heinäkuussa ja tavoitteena on olla armeijan riveissä täysi vuosi. Alkukesän hän on töissä Kannuksen taimitarhalla; kausityö päättyy ennen armeijajakson alkua.

Lakkiaistilaisuus siirtyy kevään ylioppilailla näillä näkymin myöhemmäksi, mutta tarkkaa tietoa siitä ei ole vielä koululta saatu. Eero-Matias Viitala myöntää, että vähän se harmittaa.

– Mutta kyllä sen myös ymmärtää, ettei niitä ole tässä tilanteessa järkevä järjestää

Helmikuun puolivälissä vietetty penkkaripäivä oli yksi viimeisiä isoja koulujen juhlia, joita tänä keväänä päästiin viettämään. Päivästä Eero-Matias Viitalalla on vain hauskoja muistoja.

Kotikaupungin lukiosta hänelle jää myönteinen muisto muutenkin.

– Kannuksen lukio on mukava: vaikka se on pieni koulu, toisaalta siellä tuntee hyvin kaikki.

Kavereita Viitala on saanut paitsi koulusta, myös urheilukentiltä. Monipuolinen urheilija on harrastanut pisimmälle yleisurheilua, ja tärkeimmät kilpailumenestykset ovat juoksulajeista. Kannuksen Uran juoksijana hän on parhaimmillaan sijoittunut 17-vuotiaana SM-kisoissa 400 metrillä seitsemänneksi.

Urheilu tulee olemaan osa kevään ylioppilaan elämää jatkossakin, mutta millä intensiteetillä harrastus jatkuu, sen näyttää aika. Tulevan kesän kilpailumahdollisuudet ovat täysi kysymysmerkki, ja siksi tavoitteitakin on hankala asettaa.

– Ei vielä tiedä, miten pääsee kilpailemaan, mutta tavoite on aina kehittyä kuitenkin koko ajan, Viitala toteaa.

Yksi asia on kuitenkin päätetty, jos urheilu jatkuu kilpailumielessä. Vaikka Tampere kutsuisi opiskelukaupunkina, urheilija-Viitala juoksee Kannuksen Uran riveissä.