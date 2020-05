Miesten Ykkösen palaveri siirtyi perjantaille – Palloliitto odottaa vielä täsmennyksiä viranomaisilta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon miesten Ykkösen seurojen piti kokoustaa alkavan kauden sarjasta maanantaina, mutta kokous siirrettiin ensi perjantaiksi. Keskipohjalaisseuroista miesten Ykkösessä pelaavat KPV ja Jaro.

– Meiltä puuttuu vielä tärkeitä tietoja, joita tarvitsemme päätöksenteon tueksemme. Niitä odotamme saavamme perjantaihin mennessä, kokouksen koollekutsujana toimiva Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström kertoi tiistaina. Lundström täsmensi, että liitossa odotetaan pääasiassa viranomaistietoja.

Lundström lisää, että perjantaina päätöksiä on tehtävä, jotta seuroille jää riittävästi aikaa valmistautua kauteen.

Alun perin miesten Ykkösessä piti pelata 12 joukkueen kaksinkertainen sarja ja sen lisäksi kuuden joukkueen ylä- ja alajatkosarjat. Sarjan pelaamistapa on yksi kokouksessa ratkaistavista asioista.

Sarjan pelaamistapaa ratkaisevampi selvitettävä asia liittyy kokoontumisrajoituksiin kesäkuun alusta lähtien. Urheiluseurojen kannalta selvityksen alla on erityisesti se, miten tiukasti esimerkiksi ottelutapahtumassa määritellään 500 hengen tilaisuus. Toimintaa ohjeistavat aluehallintovirastot.

Aluehallintovirastot puolestaan tiedottivat viime perjantaina, että kesän tapahtumia koskevia päätöksiä ei tehdä tässä vaiheessa. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastoille ohjauskirjeen kesän osalta myöhemmin, jonka jälkeen avit valmistelevat päätöksensä.

Aluehallintovirastojen tiedotteessa todetaan, että kesän tapahtumakirjo on laaja: tapahtumia ja toimintaa on huvipuistoista erilaisiin leireihin ja kilpailuihin. Uusia päätöksiä koskevia selvitettäviä asioita ja huomioitavia näkökulmia on myös paljon ja päätökset pitää valmistella huolellisesti.

Sen vuoksi aluehallintovirastot eivät tässä vaiheessa pysty antamaan vastauksia kesää koskeviin tapahtumakohtaisiin kysymyksiin, koska tarkempia ohjeita ja kriteerejä ei ole vielä laadittu. Kesää koskevat päätökset valmistellaan toukokuun loppuun mennessä ja niistä tiedotetaan sen jälkeen.