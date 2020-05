Lukijan mielipide: Taudista voitaisiin päästä nopeasti ja halvalla

Tämä on niin turhaa, niin turhaa, kun halpa keinokin olisi olemassa!

Hallitus päätti jatkaa hybridimallillaan, ja päätti samalla koronarajoitusten osittaisesta vapauttamisesta. Päätöksiä vastatoimista ei tehty. Suomen puolivälinlinja pysyi siis ainakin ulospäin ja toistaiseksi samana kuin ennen.

Kukaan ei tiedä, milloin rokote tai lääke koronaan on käytettävissä. Ei tiedetä immuniteetin kestoa eikä tarvittavaa väestöosuuden suuruutta joukkoimmuniteettiin. Sen sijaan lievästi sairaita vaikuttaa olevankin vähän, mikä helpottaa torjuntaa.

Valittu linja tietää ehkä paria turhaa kuolemaa päivässä, tai ehkä yhden viikossa. Tuosta saadaan 26-365 kuollutta puolessa vuodessa. Jos tuon sallimme, tai enemmänkin, niin olemme kuin saksalaiset äidit ja isät, jotka eivät ottaneet vastuuta naapurin viemisestä kaasukammioon. Tai kuin koehenkilöt, jotka auktoriteetti ja yhdenmukaisuuden paine saivat antamaan kuolettavia sähköiskuja. Sähkökoe on toistettu Puolassa. Samalla tuloksella.

Aiommeko suurena massana syyllistyä jatkettuun kuolemantuottamukseen ja jatkettuun pahoinpitelyyn, ehkä suunnitelmallisuuden vuoksi juridisessa mielessä joukkomurhaan?

Ja kaikki tämä täysin turhaan. Niin järjenvastaisesti! Sillä meillähän on olemassa monien maiden todistamana mahdollisuus päästä nopeasti ja halvalla kokonaan irti taudista. Siis halvalla, edullisemmin kuin hybridimallilla jatkamalla! Haluavatko toimittajat tehdä aiheesta juttuja? He, joilla on mainostulojen vähennyttyä oma lehmä ojassa ja paniikki päällä. Jotka haluavat ensi reaktionaan seurata johtajaa ja ajaa lehmänsä ojasta allikkoon.

Meidän ei ole pakko höllentää rajoituksia. Raha ei todellakaan siihen pakota, sillä halvempaa on hetkeksi tiukentaa ja käyttää uusinta tekniikkaa ja seurantaa. Katsokaa Uutta Seelantia, jos vaikka mannerkiinalaiset ja taiwanilaiset eivät vaikuttaisi olevan samaa eläinlajia kanssamme, eivätkä korealaiset, singaporelaiset.

Kokemukset Suomestakin osoittavat, että tautiin on helppo vaikuttaa, molempiin suuntiin.

Suuryritykset ja kansalaiset aloittivat meillä vastatoimet. Hallituksemme sen sijaan on jättänyt rajoituspäätöksissään virukselle porsaanreikiä, viimeisimpinä laivaliikenne, liikenne Ruotsiin ja varusmiesten lomat. Ja nyt siis perutaan rajoituksia ja vetkutellaan uuden tekniikan käyttöönotossa. Ei ole kännyköiden seurantajärjestelmää, ei lämmön mittausta, ei maskeja, ei massatestausta. Otettakoon yksi kännykkäohjelma käyttöön ja korvataan sitten toisella, jos tilanne sitä edellyttää. Ja muutettakoon perustuslakia julistamalla asia kiireelliseksi! Otetaan lisää niitä naamareita ja kuumeen mittausjärjestelmiä, kuten Pohjois-Karjala näytti esimerkkiä.

Eivätkö kiinalaiset turistit kelpaa? Jos nopeasti toimimme, niin syksyllä olisimme ehkä Färsaarten ja Islannin ohella ainut viruksesta vapaa maa Euroopassa ja Eurooppaan suuntautuvan matkailun kohde. Tulijoita pitäisi tietenkin päästää meille vain taudista vapaista maista.

Mauri Nygård

Kokkola