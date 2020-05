Koronavirukselle Selänteen alueella altistuneet tavoitettu hyvin – "Jäljitykseen saatu riittävästi henkilöstöä ja tarvittaessa lisäresurssia luvassa", tartuntataudeista vastaava lääkäri Marja-Riitta Knaappila toteaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimivan peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueelta on löytynyt muutama laboratoriovarmistettu koronatapaus.

– Sairastuneet ovat karanteenissa. Altistuneiden kartoitustyö on aloitettu välittömästi ja myös heidät laitetaan karanteeniin, Selänteen johtaja Tuomas Aikkila lupasi heti tautitapauksen tultua ilmi.

Tarkempaa tietoa ppky Selänne ei anna yksityisyyden suojaan vedoten. Suomessa THL julkaisee tautitapaukset vain siinä tapauksessa että niiden lukumäärä on viisi tai enemmän samalla paikkakunnalla.

– Tartunnanjäljitystä tehdään sairaanhoitopiirin ja THL ohjeiden mukaan, Selänteen tartuntataudeista vastaava työterveyslääkäri Marja-RiittaKnaappila kertoo.

Hänen mukaansa Selänteen alueella on riittävästi työntekijöitä altistuneiden jäljitykseen ja kuntayhtymä saa tarvittaessa lisää henkilöitä tähän työhön.

– Altistuneiden selvitys aloitettiin heti ja heidät on tavoitettu hyvin ja asetettu karanteeniin.

– Suojavarusteita henkilökunnalle on riittänyt, totesi Knaappila tiistaina iltapäivällä.

Selänne toivoo ihmisten jatkavan tarkkaan jo aiemmin ohjeistettuja hygieniaohjeiden noudattamista ja sosiaalisten kontaktien välttämisiä. Kuntayhtymä on lisännyt näytteidenottopisteitä ja myös lievästi oireisia neuvotaan käymään testissä.

Keski-Pohjanmaalla viisi koronatautitapausta on todettu Vetelissä, Nivalassa ja Pietarsaaressa. Kokkolassa koronatauti on todettu kuudella henkilöllä ja Selänteen naapurikunnassa Kiuruvedellä 33 henkilöllä. Keski-Pohjanmaan maakunnassa koronaan on sairastunut kevään aikana 17 henkilöä.

Selänteen kuntayhtymä kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.