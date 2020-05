Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Karppilammen ympärijuoksu, Roskarukan portaat tai pallonheitto.

Siinä esimerkkejä vinkeistä, joita Gamlakarleby IF:n yleisurheilujaosto on jakanut lapsille ja nuorille poikkeustilan omatoimitreeneiksi. GIF:n verkkosivuilta löytyvällä videolla Jimi Rousu näyttää mallisuorituksia kyseisiltä paikoilta.

– Tavoitteena on ollut, että lapset ja nuoret tekisivät jotain urheilullista tänä aikana, kun ohjatut treenit ovat olleet tauolla, GIF:n nuorisopäällikkö Maria Pelander sanoo.

Niin Karppilammen ympärijuoksussa kuin Roskarukan portaissakin suorituksia voidaan tehdä monella tapaa.

– Tarkoitus on, että toistojen määrä on oleellisinta. Ei nimittäin oikein aja asiaansa, jos käy vain kerran juoksemassa lammen ympäri tai kiipeämässä portaat. Toiveena on, että lapset ja nuoret pitäisivät kirjaa harjoituskerroistaan ja tuloksistaan ja ilmoittaisivat ne meille toukokuun lopulla, kun jakso päättyy, Pelander kertoo.

Tiedot kootaan yhteen omatoimijakson jälkeen ja aktiivisimmat palkitaan. Omatoimijakson ollessa vielä kesken Pelanderilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka videovinkit on otettu vastaan ja millainen vaikutus niillä on ollut lasten ja nuorten liikkumiseen.

– Omatoimisella liikunnalla on tänä aikana suuri merkitys. Vaikea tässä vaiheessa arvioida, millainen vaikutus tällä ajanjaksolla ylipäätään on ollut nuorten liikkumiseen. Kun yhteisharjoitukset ja yleisurheilukoulut kesällä käynnistyvät, nähdään tarkemmin vaikutukset esimerkiksi harrastajamääriin, Pelander sanoo.

GIF:n riveissä yleisurheilee vajaat 140 lisenssiurheilijaa, yleisurheilua harrastavia lapsia on noin sata.

Seuran suunnitelmissa on käynnistää yleisurheilukoulut ja yhteisharjoitukset kesäkuun alussa.

– Joudumme kuitenkin vielä odottamaan Urheiluliitolta ja viranomaisilta tarkempia ohjeistuksia kokoontumismääristä ja muista varotoimista ennen kuin pääsemme aloittamaan, Pelander sanoo.

GIF on saanut kahtena vuonna opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea. Viime vuonna summa oli 10 000 euroa ja tänä vuonna 8 000 euroa.

– Tuen myötä olemme voineet järjestää mm. ohjattuja yleisurheilukerhoja koulujen pihoilla ja muilla paikoilla. Tätäkin toimintaa on tarkoitus tänä kesänä järjestää kuudella eri paikalla Kokkolassa, mutta ennen toiminnan käynnistämistä odotamme vielä ohjeistusta viranomaisilta, Pelander kertoo.