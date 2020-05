Jouni Nikulan kolumni: Facebookissa kiertävä haaste kymmenen tärkeimmän albumin listaamisesta haiskahtaa tietojenkalastelulta – Tässä oma listani, jota et someseinältä löydä

Olen niin tarkka Facebook-haasteiden kanssa, että en osallistu niihin lainkaan. En lataa arkista dataani tietojen lohilammikkoon. Joku voisi kysyä, miksi edes olen somessa, mutta sellaista elämä on. Sekava vyyhti kuin koronan kokoontumisrajoitukset.

Viimeisen kahden kuukauden aikana somevirta on maanitellut kymmenen tärkeimmän albumin listaamiseen. Haaste on ärsyttävä, sillä se nostaa esille lähinnä haastajan nimen sekä kuolettavan tylsän litanian, jossa kielletään kirjoittamasta yhtään mitään tärkeistä levyistä. Jäljelle jäävät vain kannet ja nimet. Onko potentiaalisten salasanojen poimiminen koskaan ollut näin helppoa?

Joten tässä vastaiskuni, musiikillinen kasvukertomukseni jossain muualla kuin someseinällä.

1. Accept, Breaker (1981): Kun olin pieni, surulliset lastenlaulut saivat minut itkemään. Saksalaisen Acceptin vauhti, hurjuus ja melodisuus muuttivat maailmani ja tekivät minusta levyraatien kestohäviäjän.

2. Iron Maiden, Killers (1981): Heviserkkuni Kokkolan Halkokarilta pyöräili puolestani Anttilan vinyyliosastolle. Heinäpeltotöistä tienaamani rahat eivät riittäneet Powerslaveen.

3. Gamma Ray, Insanity and Genius (1993):Tribute to the Past teki saman kuin Helloweenin I´m Alive vähän aiemmin. Kai Hansenin musiikillinen huumori tiivistää nuoren powermetallin kahlitsemattoman luonteen ja grungen saneleman ajan sävelen samalle levylle.

4. Dream Theater, Images and Words (1992): Sanat eivät riitä tähän.

5. Rush, A Farewell to Kings (1977):Xanadu avasi portit progemaailmaan, josta en poistunut seuraavaan kymmeneen vuoteen.

6. Conception, In Your Multitude (1995): Lukion kakkosen kevät oli isojen kysymysten ja henkistymisen aikaa. Maailma tuntui yhdeltä isolta virastolta, jonka rattaisiin en halunnut asettua. Conception oli pakopaikka.

7. Stevie Wonder, Innervisions (1973): Whitesnakesta ja Glenn Hughesin soolotuotannosta pulpunnut R&B-intoilu johti lopulta kaiken alkulähteille. Jos ihmistä suurempi on maan päällä, se on Stevie Wonder.

8. Kanye West, Yeezus (2013): Accept räjäytti universumin ensimmäisen kerran. Sitten tuli tämä levy.

9. Kauko Röyhkä, Akti (1995): Olin vihannut Kauko Röyhkän musiikkia, kunnes rakastuin siihen.

10. Post Malone, Hollywood's Bleeding (2019): Massat löysivät Ozzy Osbournen Post Malonen kautta, minulla kävi toisin päin. Kiitos tästäkin, Ozzy!