Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ensimmäinen korona-rokote voi valmistua jo alkusyksystä

Julkisuudessa on ollut useita juttuja kansainvälisistä rokoteohjelmista, jotka kilvan kehittävät koronarokotetta. Erilaisia aihioita rokotteen ympärillä lasketaan olevan pitkästi toista sataa.

Pisimmällä rokotteen kehitystyössä lienee Oxfordin yliopiston tutkijaryhmä Iso-Britanniassa. Tutkijoiden kehittämät rokotteet ovat siirtymässä ihmiskokeisiin jo kesällä, jolleivat ole jo alkaneet. Jos haittavaikutuksia ei ole eikä tule ja rokote on tehokas, sen uskotaan tulevan markkinoille jo syksyllä, kenties jopa syyskuussa.

Usko nimen omaan Oxfordin rokotetutkimukseen on niin vahva, että erään lääkejätin kerrotaan jo valmistaneen rokotetta – tosin pienellä riskillä – noin 40 miljoonaa kappaletta (Yle A-Studio tiistaina 12.5.). Samaisessa ohjelmassa kerrottiin myös suomalaisrokotteesta, jonka pitäisi olla valmis loppuvuodesta.

Nyt tietysti kysymys kuuluu, ovatko suomalaiset viranomaiset olleet topakkana ja varmistaneet kansallisen turvallisuuden nimissä rokotteen saannin Suomeen ensimmäisten joukossa. Toivottavasti ovat. Ainakin sikainfluenssarokotetta saatiin Suomeen hyvissä ajoin.

Sekin pitää varmistaa, että globaalisti rokotetta saavat etujoukoissa nimen omaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt, asuivatpa he sitten hyvinvoivassa Euroopassa tai muualla. Rokotteen saanti ei pitäisi olla vain rikkaiden maiden oikeus.

Huomion kiinnittyminen rokotteen kehitystyöhön on luonnollista. Koronavirus näyttää olevan niin hankala, ettei sitä ilman rokotetta voi nujertaa. THL:n tekemien tutkimusten mukaan koronasta on syntynyt vasta-aineita vain harvoille pääkaupunkiseudullakin, jossa koronan ilmaantuvuus on ollut muuta maata vahvempaa. Tämä kielii heikon laumasuojan puolesta.

Näyttää entistä todennäköisemmältä, että todellinen laumasuoja ja sitä kautta yhteiskunnan täysipainoinen toipuminen voi alkaa vasta tehokkaan rokotteen saamisen jälkeen tai jo sitä ennen, jos rokotteesta saadaan varma näköala. Sitä ennen tautia pitää tukahduttaa kaikin keinoin, jotta ihmiset uskaltavat liikkua ja toimia mahdollisimman normaalisti. Mitä ahtaammalle tauti on ajettu, sitä paremmat mahdollisuudet yhteiskunnalla on avata ovensa taloudelle ja harrastuksille. Pelko taudista rajoittaa liikkumista enemmän kuin itse tauti.