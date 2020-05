Kymmenet tuhannet virolaiset saavat palata Suomesta koteihinsa, ja koulut aukeavat – Katso lista tänään puretuista rajoituksista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viroon ja Ruotsiin pääsee taas matkustamaan, ja kouluissa jatkuu lähiopetus. Tänään astuivat voimaan ensimmäiset koronarajoitusten höllennykset. Koulut ja Suomen ulkorajat ovat olleet suljettuina lähes kaksi kuukautta.

Virallisen ohjeistuksen mukaan Schengen-alueen sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan pysyviin työsuhteisiin liittyvä työmatkaliikenne ja "muu välttämätön liikenne". Muun liikenteen välttämättömyyttä ei ole määritelty tarkemmin, mutta hallituksen mukaan rajojen avaamisella on tarkoitus helpottaa esimerkiksi lähiomaisten tapaamista.

Rajojen avaaminen työmatkaliikenteelle vaikuttaa etenkin virolaisen työvoiman liikkumiseen. Suomeen jäi useita kymmeniä tuhansia virolaisia työntekijöitä, kun rajat suljettiin maaliskuussa. Sen jälkeen he eivät ole päässeet vierailemaan kotonaan.

Jatkossa Suomessa työskentelevät virolaiset voivat palata viikonlopuiksi perheidensä luokse, mutta Suomeen palatessa edessä on kahden viikon omaehtoinen karanteeni. Sen aikana saa liikkua kodin ja työpaikan välillä, mutta muutoin liikkumista ja ihmisten tapaamista on rajoitettava. Vapaa-ajan matkustamista tulee hallituksen mukaan yhä välttää.

– Suosittelemme voimakkaasti olemaan matkustamatta, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi tiedotustilaisuudessa rajojen avaamisesta.

Tallinnaan suuntaavien laivojen lipunmyynnissä näkyy torstaina ja perjantaina selkeä piikki, Tallink-Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo.

– Pääasiassa kyse on luultavasti Viroon Suomesta palaavista työntekijöistä, valtaosa varauksista on autopaikoille, Nöjd sanoo.

Lippuja on Nöjdin mukaan varattu yksittäisille laivavuoroille joitakin satoja. Normaalioloissa matkustajia on laivavuoroilla tuhannesta kolmeen tuhanteen. Tilanne on samanlainen Eckerö Linen Tallinnan-reiteillä. Lippuja on varattu Tallinnaan etenkin torstaille ja perjantaille ja takaisin Helsinkiin sunnuntaille ja maanantaille.

– Tämä on hyvä alku, mutta matkustajia on vain noin kymmenen prosenttia normaalitilanteesta, markkinointi- ja viestintäjohtaja Ida Toikka-Everi Eckeröltä sanoo.

Toikka-Everi toteaa, että laivayhtiöiden liiketoiminnan kannalta vapaa-ajan matkustamisen käynnistyminen olisi erittäin tärkeää.

– Työmatkaliikenne on meille tärkeää, mutta se muodostaa vain murto-osan kokonaisuudesta.

Myös Viking Line käynnisti tänään uudelleen Viron sekä Ruotsin matkustajaliikenteensä.

Oppilaat ja päivähoidossa olevat tapaavat luokkatoverinsa tänään pitkän tauon jälkeen. Kouluissa palataan lähiopetukseen, mutta hallitus suosittelee yhä etäopetuksen jatkamista lukioissa, ammatillisessa opetuksessa sekä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Päivähoitoon on saanut osallistua koronakuukausien aikanakin, mutta huoltajia on kehotettu pitämään lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona. Kehotus lasten kotona pitämisestä päättyi eilen eli käytännössä varhaiskasvatuksessa palataan nyt normaalioloihin. Kunnallisessa päivähoidossa on koronan aikaan ollut noin neljännes lapsista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koulujen avaaminen on pitkälti riskitöntä. Tutkimusten mukaan lasten rooli koronaviruksen levittäjinä on hyvin vähäinen.

Kevätjuhlia kouluissa ei tänä vuonna järjestetä ollenkaan.