Suomen Yrittäjät kehuu yritysten kustannustukea: Nyt pitää turvata, että tukea on tarjolla riittävästi – tarve miljardiluokkaa

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen hallituksen torstaina kertomaan kustannustukeen, jolla yrityksille korvataan koronavirusepidemian aiheuttamia menetyksiä.

– Hahmoteltu malli, siltä osin kuin se tuli selväksi, on hyvä. Nyt vain pitää turvata se, että näillä kriteereillä ja parametreilla tukea on tarjolla riittävästi. Tarve on miljardiluokkaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikänen sanoo.

Hallituksen linjaama yritysten kustannustuki on Yrittäjien mielestä erittäin tärkeä lisä yritysten koronatukipakettiin.

– On erinomaista, että kustannustuesta saatiin viimein linjaus. Yrittäjät on ajanut tätä kriisin alusta lähtien, Pentikäinen muistuttaa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi torstaina yritysten toimialariippumattomasta kustannustuesta. Sillä on tarkoitus tukea toimialasta riippumatta yrityksiä, joihin koronakriisi on pahimmin iskenyt.

– Yleiselle kriisituelle on valtava tarve. Lähes kymmenen prosenttia yrityksistä on menettänyt koko myyntinsä ja lähes 30 prosenttia vähintään puolet. Moni yritys on syvässä ahdingossa. Kriisituki tuo näille yrityksille helpotusta, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjäjärjestö on arvioinut kriisin alusta lähtien, että suoraa tukea tarvitaan viitisen miljardia. Toistaiseksi hallitus on päättänyt noin kahden miljardin euron suorista tuista. Tuleva kustannustuki on tähän merkittävä lisä.

Lintilän mukaan tuki on nyt suunniteltu kahden kuukauden mittaiseksi, mutta se voidaan ottaa tarvittaessa uudelleen käyttöön.

– Tuen määrä pitää suhteuttaa yritysten liikevaihtoon ja koronan aiheuttamiin menetyksiin. Kustannustuen voimassaoloa pitää jatkaa, jos kriisi jatkuu tai pahenee, Pentikäinen vaatii.

Kustannustukea on ajateltu myös yksinyrittäjille, jos liikevaihtoa on riittävästi.

– Tämä on oikein. Yrityksiä pitää kohdella yhdenvertaisesti riippumatta toimialasta, yrityskoosta tai yritysmuodosta, Pentikäinen toteaa.

Yritysten kustannustuen kriteerit ja laskentatapa jäivät vielä hallituksen jatkovalmisteluun.

– Hahmoteltu malli on hyvä, mutta ongelmat ovat usein yksityiskohdissa. On tärkeä katsoa, että kustannustuen kriteerit ja laskentamallit ovat reilut, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Hänestä olennaista on, että vertailuajankohdan valinta tuen laskemiselle on joustava.