Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunki myy kiinteää omaisuuttaan Huutokaupat.com:n kautta. Kokkolan kaupunki on puntaroinut tarvetta omistaa ja luopua osasta kiinteistöistä.

Viidentenä kohteena myydään yli kolmensadan neliön kokoinen liikehuoneisto Kälviän Liiketalo Oy:stä osoitteesta Kesäniementie 1, Kälviä. Tästä linkistä löydät huutokaupattavan kohteen.

Huutokaupat.comin myyntiasiantuntija Petteri Paananen kertoo, että julkisen sektorin kannattaa hyödyntää Huutokaupat.comin valtakunnallista näkyvyyttä arvo-omaisuuden myynnissä.

– Huutokaupat.comissa vieraillaan kuukausittain yli 4 miljoonaa kertaa, meidän kauttamme kaupungit saavat edullisesti aivan eri luokan näkyvyyden. Myynti on läpinäkyvää ja kustannustehokasta, hän kehuu.

Ainakaan toistaiseksi ei ihan valtava kuhina ole huutokaupoilla ollut. Tällä hetkellä siellä on myynnissä Vitsarin koulu sekä Trullevin lomakylän päärakennus sekä saunarakennus.

Vitsarin vanhasta koulurakennuksesta 13 huutajaa on jättänyt kaikkiaan reilu parikymmentä tarjousta. 1800-luvulla rakennetun koulurakennuksen hinta on kivunnut vasta 7200 euroon. Koulurakennuksen osalta huutokauppa päättyy vasta 23.5.

– Missään nimessä en ole pettynyt tai huolissaan huutokaupattavan rakennuksen summasta. Jo kokemuksesta tiedän, että huutokaupan viimeisenä päivänä ja itse asiassa sen viimeisenä viitenätoista minuuttina rakennuksen todellinen hinta määräytyy. Odotellaan ja katsellaan kaikessa rauhassa, toppuuttelee Kokkolan kaupungilta Toni Aarrekangas.

Lopullisen myyntipäätöksen toteutuvista kaupoista tekee Kokkolan kaupungin toimivaltainen viranomainen, tilatyöryhmä ja kaupunginhallitus.

Trullevin lomakylän entisestä päärakennuksesta tarjouksia on jätetty tiiviisti. 6000 neliön vuokratontilla olevasta rakennuksesta on 11 tarjoajaa jättäneet liki 50 tarjousta. Jo nyt hinta rakennukselle ja vuokratontille on noussut yli 41 000 euroon. Trullevin lomarakennuksen osalta huutokauppa päättyy 22.6.2020.

Vaikka huutokauppa käydään verkossa, voi siihen osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä jättämällä myyjälle kirjallinen sitova tarjous. Kaikki tarjoukset rekisteröidään julkisiksi kohteen ilmoitukseen.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa 18.6.2020 kello 12.00 mennessä osoitteeseen - Kokkolan kaupunki / kirjaamo, Virkakuja 5, 67100 KOKKOLA.

Tarjous voidaan tehdä kirjallisesti minimikorotuksella tiettyyn rajaan saakka tai kertatarjouksella haluttuun summaan, summa tulee ilmetä tarjouksesta.

Huutokaupat.com:iin tulee vielä kuluvan vuoden aikana muitakin Kokkolan kaupungin salkuttamia kohteita kaupan. Vielä ennen kesää myyntiin laitetaan Lohtajalta entinen kunnantalo ja kesän jälkeen myyntiin päätyy niin kutsuttu RTV-talo.